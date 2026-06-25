Dünyanın en küçük kalesi olarak kabul edilen tarihi minyatür kale, yeni sahibini aramak üzere resmen satışa çıkarıldı. Kendi kulesi, şapeli ve özel iskelesi bulunan 70 metrekarelik bu sıra dışı yapı için belirlenen güncel satış bedeli 1,1 milyon euro olarak ilan edildi.

MİNYATÜR KALENİN İÇ MEKANINDA NELER VAR?

Söz konusu yapı, 1884-1887 yılları arasında nehir kıyısındaki yapay ve 15 metrelik kayalık bir tepe üzerine inşa edildi. Dönemin mimari modasına uygun olarak orijinal bir ortaçağ kalesinin 1:4 ölçeğinde tasarlanan bina, cephesindeki yapay çatlaklar ve yarıklarla kasıtlı olarak eskitilmiş bir görünüme kavuşturuldu.

Toplam net kullanım alanı sadece 70 metrekare olan taşınmazın bünyesinde 12 metrelik bir gözetleme kulesi, şövalye salonu, şapel ve jakuzi alanı yer alıyor. Yapı ayrıca dış mekanda 80 metrelik bir seyir terası, özel bir tekne iskelesi ve farklı kıtalardan getirilen egzotik ağaçlarla bezeli bir park alanını kapsıyor.

SATIŞ SÜRECİNDEKİ ŞARTLAR NEDİR?

Tarihi yapıya yönelik ilan kısa sürede yoğun ilgi görse de mülkün yasal statüsüyle ilgili kritik bir kısıtlama bulunuyor. Tapu kayıtlarında "bahçe evi" olarak tescil edilen binada yasal olarak kalıcı ikamet izni verilmiyor; bu nedenle alanın sadece sanatsal atölye, ofis veya düğün gibi ticari organizasyonlar için kullanılması gerekiyor.

İlk olarak 2024 yılında 1,9 milyon euro fiyat etiketiyle piyasaya sunulan mülkün değeri, alıcı çıkmaması üzerine mülk sahibi tarafından 1,1 milyon euro seviyesine çekildi. Gerçekleştirilen bu fiyat indiriminin ardından gayrimenkul ilanı, dijital platformlarda bir ay içinde 37 binden fazla görüntülenme sayısına ulaştı.