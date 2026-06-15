İspanya'nın kuzeyindeki Asturias Prensliği'nde yer alan Playa de Gulpiyuri, dünyanın en küçük plajı unvanını taşıyor. Yabancı turistler tarafından pek fazla bilinmeyen bu sıra dışı lokasyon, özellikle yaz sezonunda binlerce yerli ziyaretçiyi ağırlıyor.

DENİZİ GÖRÜNMEYEN SIRA DIŞI COĞRAFYA

Sadece 40 metre uzunluğa sahip olan plaj, bir futbol sahasının yarısından daha küçük bir alanı kaplıyor. Açık deniz kıyısında bulunmayan bu sahil, ziyaretçilerine denizi doğrudan görmeden plaj ve kumsal deneyimi yaşatıyor.

Tamamen kireçtaşı kayalıklarının ortasında yer alan Playa de Gulpiyuri, aslında jeolojik bir obruk olma özelliği taşıyor. Atlantik Okyanusu'nun bir parçası olan Kantabria Denizi, binlerce yıl boyunca kayaları aşındırarak gizli yer altı tünelleri oluşturdu ve bu küçük alanı Biskay Körfezi'ne bağladı.

DOĞAL ANIT STATÜSÜNDE KORUNUYOR

Oluşan yer altı tünelleri sayesinde deniz suyu plaja süzülerek küçük koy içinde hafif dalgalanmalar meydana getiriyor. Bölgedeki gelgitlere bağlı olarak su seviyesi sürekli değişirken, sular yükseldiğinde derinlik diz hizasını aşmasa dahi yüzmeye elverişli hale geliyor. Açık Atlantik sularına kıyasla plajın sığ yapısı, suyun daha sıcak ve yumuşak kalmasını sağlıyor.

Bu benzersiz doğa olayı, Asturias hükümeti tarafından resmi olarak "Doğal Anıt" statüsünde tescil edilerek koruma altına alındı. Yaklaşık 345 kilometrelik engebeli bir sahil şeridine sahip olan Asturias bölgesinin en iyi plajlarından biri seçilen Playa de Gulpiyuri, izole yapısına rağmen konuklarının yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.