Bilim insanlarına göre bu sıra dışı oluşumun nedeni, binlerce yıl boyunca kireçtaşı kayaları aşındıran deniz suyu. Zamanla yer altında mağaralar ve tüneller oluştu, ardından mağaranın tavanı çöktü ve bugün plajın bulunduğu çukur meydana geldi. Denizle bağlantı kesilmediği için su, yer altındaki doğal tünellerden geçerek bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Bu nedenle Gulpiyuri'de normal bir sahilde görülen gelgit hareketleri yaşanıyor. Deniz yükseldiğinde su seviyesi artıyor, çekildiğinde ise kumluk alan yeniden ortaya çıkıyor. Hatta bazı dönemlerde küçük dalgalar bile görülebiliyor.

DOĞANIN GİZLEDİĞİ PLAJ

Koruma altındaki doğal anıt statüsüne sahip olan plaj, çevresindeki yemyeşil çayırlar nedeniyle uzaktan bakıldığında bir sahilden çok doğal bir göleti andırıyor. Bölgeye araçla ulaşım mümkün değil; ziyaretçilerin San Antolin Plajı veya Naves köyü tarafından yürüyerek gelmesi gerekiyor. Bu durum, alanın doğal yapısının korunmasına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Gulpiyuri, boyutuyla dünyanın en küçük plajlarından biri olarak gösterilse de, onu özel kılan şey büyüklüğü değil. Deniz kıyısında olmadan dalgalara ve gelgitlere sahip olması, bu küçük kum şeridini dünyanın en ilginç jeolojik oluşumlarından biri haline getiriyor.