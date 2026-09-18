Dünyanın en küçük bağımsız devleti olan Vatikan Şehri, enerji ihtiyacını karşılamak ve iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla 100 milyon euroluk dev bir tarımsal güneş enerjisi projesini hayata geçiriyor.

Yaklaşık 44 hektarlık alanı ve 800 kişilik nüfusuyla dikkat çeken Vatikan’ın mevcut toprakları böyle bir tesis için yetersiz kalıyor. Bu nedenle proje, Vatikan’a ait olan ve Roma sınırları dışında yer alan 1.050 ila 1.100 dönümlük Santa Maria di Galeria arazisinde inşa edilecek. İnşaatın 18 ila 24 ay arasında tamamlanması öngörülüyor.

YÜZLERCE KAT ARTACAK

Planlanan tesisin 80 ila 90 megavat arasında bir üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Sanayi ya da büyük veri merkezleri yerine sadece Vatikan binalarının ve radyo vericilerinin enerji ihtiyacını karşılayacak olan bu proje, aynı zamanda tarımsal faaliyetler ile güneş enerjisi üretimini tek bir arazide birleştiren agrivoltaik bir yapı sunuyor.

Vatikan’ın güneş enerjisi hamlesi bir ilk değil. 2008 yılında VI. Paul Salonu’nun çatısına yerleştirilen 2.394 panel yıllık 300 megavatsaat elektrik üretirken, yeni tesis bu kapasiteyi yüzlerce kat artıracak.

SÜREÇ HALA DEVAM EDİYOR

Projenin temelleri, Papa Francis’in Haziran 2024’te yayımladığı "Fratello Sole" (Kardeş Güneş) başlıklı mektubuyla atıldı. Süreci devralan Papa XIV. Leo, Haziran 2025’te sahayı ziyaret etti ve projenin ardından İtalyan hükümetiyle resmi onaylar sağlandı. Haziran 2026’da İtalyan enerji şirketi ACEA ile ortaklık resmileştirilerek projeye 100 milyon euroluk finansman tahsis edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Vatikan’ın projesi, günümüzde hızla artan veri merkezlerinin enerji talebiyle ilginç bir tezat oluşturuyor. Örneğin, ABD’deki OpenAI Stargate projesi benzer bir arazi boyutunda 1,2 gigavatlık kapasite hedeflerken, Louisiana’daki Hyperion veri merkezinin 2030’a kadar 5 gigavat güce ulaşması bekleniyor. Buna karşın Vatikan’ın 80-90 megavatlık mütevazı projesi, büyük sanayi tesisleri yerine küçük bir egemen devletin sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

2050 KARBON NÖTR HEDEFİ

Vatikan, Birleşmiş Milletler’e verdiği iklim taahhütleri kapsamında 2030 yılına kadar emisyonlarını %20 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise tamamen karbon nötr olmayı hedefliyor. Katolik Kilisesi’nin çevre duyarlılığı, Papa Francis’in 2015 tarihli Laudato Si' genelgesiyle ahlaki ve bilimsel bir boyuta taşınmış; Papa XIV. Leo da 2026 BM İklim Konferansı'nda iklim krizine karşı acil eylem çağrısında bulunarak bu çizgiyi sürdürdü.