Uydu görüntüleri, karın yalnızca And Dağları'nın yüksek kesimlerinde kalmadığını gösterdi. Beyaz örtü, Atacama'nın aşırı kurak iç bölgelerinden geçerek Pasifik Okyanusu kıyılarına yakın noktalara kadar ulaştı. Bölgede kar daha önce de görülmüş olsa da bu kez kapladığı alanın büyüklüğü dikkat çekti.

KAR ÇÖLÜN İÇLERİNE KADAR İLERLEDİ

6 ve 14 Ağustos'ta çekilen uydu görüntüleri, Chajnantor Platosu'ndaki değişimi gözler önüne serdi. İlk görüntüde kahverengi ve çıplak görünen arazi, birkaç gün sonra tamamen karla kaplandı. Şiddetli kar ve rüzgar nedeniyle dünyanın en güçlü radyo teleskoplarından biri olan ALMA'daki çalışmalar da geçici olarak durduruldu.

Ayın ikinci yarısında gelen yeni fırtına ise kar örtüsünü daha da genişletti. 19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde karın And Dağları'ndan çölün en kurak merkezine, oradan da Antofagasta'nın güneyindeki Pasifik kıyılarına yakın bölgelere kadar uzandığı görüldü.

3 GÜNDE YILLIK ORTALAMANIN 10 KATI YAĞMUR

Fırtına her noktada kar bırakmadı. Kuzey kıyısındaki Taltal'da üç gün içinde yaklaşık 40 milimetre yağmur yağdı. Bu miktar, bölgenin ortalama bir yılda aldığı yağışın yaklaşık 10 katına denk geliyor. Yoğun yağışlar bazı bölgelerde ani sellere ve çamur akıntılarına yol açarken binlerce kişi etkilendi, yüzlerce ev ağır hasar gördü.

Sıra dışı hava olayının arkasında geniş bir alçak basınç sistemi ile Pasifik'ten taşınan yoğun nemin birleşmesi bulunuyor. Güçlenmekte olan El Niño'nun da Şili'nin kuzey ve orta kesimlerinde normalden daha yağışlı geçen kışın oluşmasında etkili olduğu belirtiliyor.