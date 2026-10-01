Şili’nin kuzeyindeki Atakama Çölü, bölgede etkili olan rekor yağışların ardından nadir görülen bir doğal dönüşüme sahne oldu. Dünyanın en kurak alanlarından biri olarak bilinen çöl, toprak altında uykuda bekleyen yüzlerce bitki türünün çimlenmesiyle geniş çiçek halılarıyla kaplandı.

Santiago’nun yaklaşık 800 kilometre kuzeyinde yer alan doğa koruma alanında gerçekleşen olay, bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çekti.

YAĞIŞ MİKTARI 180 MİLİMETREYİ AŞTI

Şili Ulusal Ormancılık Şirketi (Conaf) Biyoçeşitlilik Sorumlusu César Pizarro, yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde düşen yağış miktarının 180 milimetreyi geçtiğini bildirdi. Pizarro, bu seviyenin mevcut ölçüm kayıtlarında daha önce görülmediğini ve suyun derine işlemesiyle yaklaşık 200 farklı bitki türüne ait tohum ve soğanların harekete geçtiğini kaydetti.

Conaf yetkilileri, çiçeklenmenin ekim ayında zirve noktasına ulaşmasını ve toplamda yaklaşık 15 bin hektarlık bir alana yayılmasını bekliyor.

EL NİNO İKLİM OLAYINI TETİKLEDİ

Uzmanlar, bölgedeki olağan dışı yağışların Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño fenomeninden kaynaklandığını belirtiyor. Mevcut El Nino dalgasının son 40 yılın en güçlü seviyelerine ulaştığı ifade ediliyor.

CAN VE MAL KAYBINA YOL AÇTI

Bölgedeki yağışlar bitki örtüsünü canlandırırken yerleşim yerlerinde tahribata neden oldu. Temmuz ayında etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ülke genelinde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin ev yıkıldı veya ağır hasar gördü.