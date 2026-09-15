Ağustos 2026’da meydana gelen kış fırtınaları, Dünya’nın en kurak bölgelerinden biri olan Şili’deki Atacama Çölü’nün geniş alanlarını karla kapladı. NASA Dünya Gözlemevi’ne ait Landsat 8 ve Landsat 9 uydularının 6-14 Ağustos tarihleri arasında kaydettiği görüntülerde, Ant Dağları’ndan başlayan kar örtüsünün çölün iç kesimlerine doğru ilerlediği tespit edildi. 19 Ağustos tarihli Terra uydusu görüntüleri ise karın Antofagasta’nın güneyindeki kıyı şeridine yaklaştığını gösterdi.

Fırtına nedeniyle bölgedeki astronomi tesisleri de olumsuz etkilendi. Altiplano-Puna volkanik kompleksi içindeki Chajnantor platosunda yer alan Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) Gözlemevi, şiddetli rüzgar ve kar yağışı sebebiyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

YILLIK YAĞIŞIN 10 KATI 3 GÜNDE DÜŞTÜ

Şili Üniversitesi’nden atmosfer bilimci René Garreaud, yağışların jet akıntısından ayrılan "kopuk alçak basınç" (cutoff low) sisteminden kaynaklandığını belirtti. Kıyı neminin iç kesimlere taşınmasıyla oluşan hava dalgası; dağlık alanlara kar, kıyı bölgelerine ise yoğun yağmur getirdi. Taltal kentinde 3 günde biriken yaklaşık 40 milimetrelik yağışın, bölgenin ortalama yıllık yağış miktarının 10 katına ulaştığı açıklandı.

SEL VE ÇAMUR AKINTILARI EVLERE ZARAR VERDİ

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED), fırtına sonrası meydana gelen ani sel ve çamur akıntılarından binlerce kişinin etkilendiğini, yüzlerce evin ise ağır hasar gördüğünü duyurdu.

Uzmanlar, fırtınaların Pasifik genelinde güçlenen El Nino olayının etkisiyle gerçekleştiğini; bu durumun bölgedeki yüksek basıncı zayıflatarak kurak iklim yapısını geçici olarak değiştirdiğini kaydetti.