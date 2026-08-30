Şili’nin kuzeyinde yer alan ve yeryüzünün en kurak coğrafiyalarından biri kabul edilen Atacama Çölü’nde, yıllardır görülmeyen bir doğa olayı yaşandı. 105 bin kilometrekarelik alanda, toprak altındaki milyonlarca tohum aynı anda çimlenerek çöl zeminini göz alıcı renklerden oluşan bir flora örtüsüyle kapladı.

“JEİFİT‘LER’ UYANDI

Yıllık ortalama yağış miktarının son derece düşük seyrettiği bu bölgede, yağış miktarının 15 milimetrelik eşik değerini aşması ve hava sıcaklığının uygun şartlara ulaşması hayati rol oynuyor. Botanik literatüründe “jeofit‘ olarak tanımlanan ve toprak altında uzun yıllar canlılıklarını koruyabilen tohumlar, nem oranının artmasıyla aktif hale geldi. Mor, sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu 200’ün üzerinde bitki türü yüzeye çıkarak kurak araziyi geniş bir botanik bahçesine dönüştürdü.

Bu vejetasyon süreci, Pasifik Okyanusu kaynaklı El Niño akıntısının atmosferik sirkülasyonu değiştirip nemli hava kütlelerini karaya yönlendirmesiyle gerçekleşti. Ortalama altı yıllık periyotlarla tekrarlanan bu döngüde yağışın miktarı ve düşüş biçimi büyüK hassasiyet taşıyor. Güney Yırımküre ilkbaharına denk gelen Eylül-Kasım döneminde görünen bu özel bitki örtüsü, sıcaklıkların yükselmesi ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte tohumlarını toprağa bırakıp yeniden kuruma evresine girecek.

Bölgesel yönetimler, Vallenar, Copiapó ve Llanos de Challe Ulusal Parkı çevresinde gözlemlenen bu hassas doğa olayını korumak için tedbirleri artırıyor. Çiçek tabakalarına verilen zararların önüne geçmek için idari para cezalı uygulanırken, ekosistemi doğrudan koruma altına alacak yeni ulusal park projeleri yürütülüyor. Benzer vejetasyon hareketliliklerinin diğer kurak coğrafiyalarda da ekstratropikal siklon yağışları sonrası NASA uydularınca kaydedildiği biliniyor. Atacama’da yaşanan bu uyanış, doğanın zorlu şartlar altında dahi yaşamı koruma yeteneğini belgeliyor.