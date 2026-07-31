Batı Afrika kökenli ackee meyvesi, Jamaika mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yalnızca doğru zamanda toplandığında güvenle tüketilebilen bu ilginç meyve, Türkiye'de market raflarında hiç bulunmuyor.

Dış görünüşüyle egzotik meyveler arasında dikkat çeken ackee, Jamaika'nın ulusal meyvesi olmasının yanı sıra ülkenin milli yemeği olan "ackee and saltfish"in de ana malzemesi olarak biliniyor. Aslen Batı Afrika kökenli olan meyve, yüzyıllar önce Karayipler'e taşındı ve bugün özellikle Jamaika ile özdeşleşmiş durumda.

Kendiliğinden açılmadan yerseniz zehirleyebilir

Ackee'yi diğer tropikal meyvelerden ayıran önemli bir özelliği bulunuyor. Meyve, dalında kendiliğinden açılmadan tüketildiğinde doğal olarak bulunan hipoglisin A adlı toksin nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca tamamen olgunlaşıp doğal şekilde açılan meyvenin sarı renkli etli kısmı yenebiliyor. Tohumları ve kabuğu ise tüketilmiyor.

Bu güvenlik riski nedeniyle ackee'nin uluslararası ticareti de sıkı kurallara tabi tutuluyor. Bazı ülkelerde yalnızca belirli standartlara uygun şekilde işlenmiş veya konserve ürünlerin ithalatına izin veriliyor. Bu durum, meyvenin dünya genelinde yaygın olarak satılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Taze olarak bulunmuyor

Türkiye'de ise ackee taze olarak neredeyse hiç bulunmuyor. Zaman zaman ithal konserve ürünler özel Karayip gıda mağazalarında veya internet üzerinden satışa çıksa da meyve günlük tüketimde yer almıyor. Buna karşın Jamaika'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor ve ülkenin gastronomik simgelerinden biri kabul ediliyor.