Fas'ın en dikkat çekici yerleşim alanlarından biri olan Chefchaouen, evlerin dış cephelerinden merdivenlere, pencere pervazlarından meydanlara kadar uzanan bütüncül mavi mimarisiyle ülkenin ana turizm merkezleri arasında bulunuyor. 1471 yılında kurulan tarihi kasaba, özgün dokusuyla her yıl çok sayıda gezgin ve fotoğraf tutkununa ev sahipliği yapıyor.

MAVİ RENGİN ARKASINDAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL NEDENLER NE?

Kasabadaki yapıların maviye boyanmasına ilişkin en yaygın kabul gören görüş, 1930'lu yıllarda bölgeye yerleşen Yahudi toplulukların gökyüzünü ve maneviyatı simgelemesi amacıyla bu rengi tercih etmesine dayanıyor. Zamanla gelenekselleşen bu uygulama, kasabanın genel mimari kimliği haline dönüştü.

Diğer yandan bölge sakinleri, mavi tonlarının yaz aylarında sıcaklığa karşı ferahlık hissi yarattığını belirtiyor. Mavi rengin sivrisinekleri uzak tuttuğuna dair yerel inanışlar bulunsa da uzmanlar bu durumu destekleyen bilimsel bir kanıtın yer almadığını vurguluyor.

MİMARİ VE DOĞAL DOKU BİRLİKTE KORUNUYOR

Chefchaouen sakinleri, kasabanın simgesi haline gelen görsel yapıyı muhafaza etmek adına evlerin dış cephelerini ve sokakları belirli aralıklarla düzenli olarak boyamaya devam ediyor. Rif Dağları'nın doğal çevresiyle çevrili olan yerleşim; bünyesindeki yürüyüş hatları, su kaynakları ve geleneksel meydanlarıyla turizm potansiyelini sürdürüyor.