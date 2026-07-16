Moleküler biyoloji doktorası sahibi Budist rahip Matthieu Ricard, bilim dünyasında "dünyanın en mutlu insanı" olarak kabul ediliyor.

Wisconsin Üniversitesi'nden bilim insanları, Ricard’ın beynine yüzlerce sensör yerleştirdi. Bu araştırmada stres, öfke, memnuniyet ve zevk seviyeleri ölçüldü.

Araştırmada sıfırın altındaki değerler yüksek mutluluğu temsil ediyordu. Normal sınırların çok ötesine geçen Ricard, -0,45 puan alarak test sınırlarını altüst etti. Bu sonuçla resmen "dünyanın en mutlu insanı" unvanını aldı.

Ricard, katıldığı bir röportajda bu olağanüstü mutluluğun sırrını sadece 2 kelimeyle özetledi: Merhamet ve özgecilik.

1. Merhamet (Şefkat)

Ricard’a göre bencilce bir mutluluk arayışı hiçbir zaman işe yaramıyor. Merhamet, başkalarının acısını hissetmek ve bu acıyı hafifletmek için samimi bir arzu duymaktır.

Yapılan bilimsel araştırmalar, şefkat duygusunu geliştirmenin beyinde kalıcı ve olumlu yapısal değişiklikler sağladığını gösteriyor. Bu zihinsel değişim, insanı takıntılı düşüncelerden ve kısır döngülerden kurtarıyor.

2. Özgecilik (Diğerkâmlık)

Özgecilik, başkalarının iyiliğini kendi çıkarlarının önüne koyabilme becerisidir. Bu durum empati, cömertlik ve alçakgönüllülük gibi değerleri beraberinde getirir.

Ricard, özgeci bir yaşam sürmenin hem bireye hem de topluma kazandıran ortak bir formül olduğunu vurguluyor. Başkalarına yardım etmek, doğrudan kişinin kendi iç huzurunu besliyor.

Psikolog Lizandra Arita, bu iki duyguyu geliştirebilmek için öncelikle güçlü bir öz-tanıma sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Öfke ve geçmişten gelen bilinçaltı travmaları çözülmeden gerçek bir merhamet duygusu inşa edilemiyor.

Arita'ya göre mutluluk, sihirli bir formül değil, zihinsel ve fiziksel bir dengenin ürünüdür. İnsanların en çok geçmiş pişmanlıkları ve gelecek kaygıları nedeniyle acı çektiğini belirten uzman, şimdiki ana odaklanmayı öneriyor. Bu doğrultuda, Matthieu Ricard’ın da hayatının merkezinde yer alan meditasyon, zihni sakinleştirmenin ve beyindeki şefkat merkezlerini çalıştırmanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor.