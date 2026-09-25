BookRetreats tarafından Harvard psikoloğu Natalie Dattilo-Ryan işbirliğiyle hazırlanan araştırmada, turistlerin tatil sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleriyle ilişkilendirilen 5 faktör ele alındı. Her kritere eşit ağırlık verilerek şehirlerin genel mutluluk puanları 100 üzerinden hesaplandı.

LİZBON NEDEN İLK SIRADA YER ALDI?

Lizbon'daki restoranların yaklaşık yüzde 10'u sağlıklı yemek seçenekleri sunan işletmeler arasında sınıflandırıldı. Bu oran araştırmaya dahil edilen destinasyonlar arasında ikinci en yüksek değer olurken Lizbon bu kriterde Paris, Tokyo ve New York gibi şehirlerin önüne geçti. Portekiz'in başkenti ayrıca yılda ortalama 2 bin 828 saat güneş ışığı alıyor. Şehirde kişi başına 49 metrekare yeşil alan düşerken Costa da Caparica ve Cascais plajlarına da kolay ulaşım sağlanabiliyor.

YÜRÜNEBİLİRLİK DE PUANLAMAYA GİRDİ

Engebeli yapısına rağmen Lizbon'un kompakt şehir merkezi yürüyerek gezilebiliyor. Praça do Comércio'dan Belém Kulesi'ne kadar birçok önemli noktaya birkaç saat içerisinde yürüyerek ulaşılabiliyor. Araştırmada güneş ışığının yanı sıra yürünebilirlik, yeşil alanlara ve açık havaya erişim, uyku kalitesi ile sağlıklı beslenme seçenekleri de değerlendirmeye dahil edildi.

ORLANDO VE ATİNA İLK 5'TE

ABD'nin Orlando şehri sıralamada üçüncü sıraya yerleşti. Orlando, araştırmaya dahil edilen şehirler arasında kişi başına en fazla yeşil alana sahip destinasyon olurken yılda yaklaşık 2 bin 930 saat güneş ışığı almasıyla da öne çıktı. Yunanistan'ın başkenti Atina ise dördüncü oldu. Atina yürünebilirlik kriterinde öne çıkarken sağlıklı yemek sunan restoranların oranıyla da yüksek puan alan şehirler arasında yer aldı.

İLK 5'İ HANGİ ŞEHİRLER TAMAMLADI?

Finlandiya'nın başkenti Helsinki de ilk 5 içerisinde yer aldı. Şehir, yeşil alanları ve düşük gürültü kirliliği seviyeleriyle değerlendirmede öne çıkan destinasyonlardan biri oldu. İskoçya'nın Edinburgh şehri de üst sıralarda yer alırken parkları, uyku kalitesi ve yürünebilirliğiyle dikkat çekti. Kaynak metindeki sıralama ifadelerinde Helsinki ve Edinburgh'un kesin basamakları konusunda çelişki bulunuyor.