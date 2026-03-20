Birleşmiş Milletler desteğiyle hazırlanan 2026 Dünya Mutluluk Raporu, küresel ölçekte yaşam memnuniyetini mercek altına alırken, Finlandiya üst üste dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilerek erişilmesi güç bir rekora imza attı.

Toplam 147 ülkenin değerlendirildiği kapsamlı çalışmada, kuzey ülkelerinin zirvedeki hakimiyeti sürerken, listenin en sonunda ekonomik ve sosyal krizlerle boğuşan Afganistan yer aldı.

TÜRKİYE İLK 100'E GİRDİ

Türkiye ise raporda beklenen sıçramayı gerçekleştiremeyerek 94. sırada konumlandı. Yaşam memnuniyeti, ekonomik beklentiler ve kurumsal güven gibi temel parametrelerdeki zayıflıkların Türkiye’nin orta segmentteki yerini sabitlediği ifade edildi.

Uzmanlar, mutluluk düzeyinin sadece ekonomik verilerle ölçülemeyeceğine dikkat çekerek; sosyal destek mekanizmaları, bireysel özgürlükler, sağlık hizmetlerine erişim ve yolsuzluk algısı gibi faktörlerin sıralamada belirleyici rol oynadığını vurguladı.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DA İNCELENDİ

Raporun bu yılki dikkat çekici başlıklarından biri de dijital alışkanlıkların psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi oldu. Sosyal medya kullanımının özellikle gençler üzerindeki yansımalarını inceleyen veriler, yoğun kullanımın yaşam memnuniyetini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Mutluluğun salt gelir seviyesinden ziyade, bireylerin toplumsal güven ve kişisel özgürlük algılarıyla şekillendiği bir kez daha bilimsel verilerle kanıtlanmış oldu. İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi;

1. Finlandiya

2. İzlanda

3. Danimarka

4. Kosta Rika

5. İsveç

6. Norveç

7. İsviçre

8. Hollanda

9. Yeni Zelanda

10. Lüksemburg