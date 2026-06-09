Cozumel cüce tilkisi hakkında bugüne kadar oldukça sınırlı bilgi bulunuyordu. Türün varlığına ilişkin en önemli kanıtlar, adadaki arkeolojik alanlarda bulunan eski kalıntılar ve yıllar önce yapılan birkaç gözlemden oluşuyordu. Uzmanlar, hayvanın hâlâ adada yaşayıp yaşamadığından bile tam olarak emin değildi.

İLK KEZ KAMERALARA YANSIDI

Araştırmacılar, adanın doğu kesiminde görülen sıra dışı bir tilki ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda yetişkin bir erkek Cozumel cüce tilkisi tespit edildi. Bilim insanları hayvanı görüntülemeyi başarırken sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Böylece tür, tarihte ilk kez fotoğraflanmış oldu.

Uzmanlara göre Cozumel cüce tilkisi, Kuzey ve Orta Amerika'da yaşayan gri tilkinin adaya uyum sağlamış daha küçük bir akrabası. Binlerce yıl boyunca izole şekilde yaşayan popülasyonun zamanla küçülerek farklı özellikler geliştirdiği düşünülüyor. Bu durum, bilim dünyasında "ada cüceleşmesi" olarak bilinen evrimsel sürecin dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

BİLİM İNSANLARI DAHA FAZLA BİLGİ TOPLAMAK İSTİYOR

Araştırmacılar, türün nüfusu ve yaşam alanı hakkında hâlâ çok az bilgi bulunduğunu belirtiyor. Cozumel Adası'ndaki yapılaşma, istilacı türler ve kasırgalar gibi tehditlerin hayvanın geleceğini riske atabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları şimdi adada daha kapsamlı çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Amaç, Cozumel cüce tilkisinin kaç bireyden oluştuğunu belirlemek ve türün korunması için gerekli adımları atmak. Uzmanlara göre ilk fotoğrafın elde edilmesi, yıllardır hakkında çok az şey bilinen bu nadir hayvanın geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.