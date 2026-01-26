Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

KAR RULOLARI OLUŞTU

Bölgede geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluştururken, aynı zamanda bu kar ruloları ABD, İngiltere ve Avrupa'nın ardından yüksek platolarda da görülmeye başlandı. Bu doğa harikası için uzmanlardan 'dokunmayın' uyarısı geldi.

OLUŞMASI İÇİN 4 ŞARTIN BİR ARADA OLMASI GEREKİYOR

Uzmanların "Goldilocks Senaryosu" dediği bu durum, aslında dört kritik faktörün adeta bir yapboz gibi birleşmesiyle oluşuyor.

- Zemin Hazırlığı: Karın yere yapışıp kalmaması gerekir. Altta buzlu, sertleşmiş veya rüzgarla pürüzsüzleşmiş bir tabaka olmalıdır ki üstteki kar kütlesi rahatça kayabilsin.

- Malzeme Kalitesi: Yeni yağan karın ne çok kuru ne de çok ıslak olması gerekir. Birbirine tutunabilecek kadar nemli ve ağır, ancak havada uçuşmayacak kadar yoğun bir "taze kar" tabakası şarttır.

- Rüzgarın Gücü: İşte en kritik nokta burası. Rüzgar, karı yerinden kaldırıp döndürecek kadar kuvvetli (yaklaşık 40-50 km/s) olmalı; ama bu narin ruloyu parçalayacak kadar da sert esmemelidir.

- Yerçekimi Desteği: İskoçya ve İsviçre’nin dağ yamaçlarında sıkça görülmesinin sebebi budur. Hafif bir eğim, rüzgarın işini kolaylaştırır ve rulonun kendi ağırlığıyla büyüyerek ilerlemesini sağlar.