Araştırma kapsamında katılımcılara hem kendi ülkelerindeki nezaket algıları hem de yurt dışı seyahatlerindeki kişisel deneyimleri soruldu. Analiz edilen veriler sonucunda Japonya, %35,15’lik oranla listenin zirvesine yerleşti. Ülkenin geleneksel nezaket kuralları ve sosyal disipline verdiği önem, bu sonucun temel gerekçesi olarak kaydedildi.
HASSASİYET ÖN PLANDA
Listenin ikinci sırasında yer alan Kanada ve üçüncü sıradaki Birleşik Krallık, günlük dilde "lütfen", "teşekkür ederim" ve "özür dilerim" gibi ifadeleri sık kullanma alışkanlıklarıyla öne çıktı. Birleşik Krallık özelinde "sıra kültürü"ne gösterilen hassasiyet, nezaket puanını artıran faktörler arasında gösterildi. Listenin ilk beş sırasını Çin ve Almanya tamamladı.
İSKANDİNAV VE ASYA ÜLKELERİ LİSTEDE ÖNE ÇIKTI
Nezaket sıralamasında Filipinler altıncı sırada yer alırken; İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri de ilk 10 içerisinde kendine yer buldu. Araştırma sonuçları, farklı coğrafyalardaki kültürel nezaket algılarının toplumsal davranışlar üzerindeki etkisini verilerle ortaya koydu.
DÜNYANIN EN NAZİK 25 ÜLKESİ SIRALAMASI
Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda belirlenen 25 ülke sırasıyla şu şekilde:
*Japonya
*Kanada
*Birleşik Krallık
*Çin
*Almanya
*Filipinler
*İsveç
*Danimarka
*Finlandiya
*Güney Afrika
*Avustralya
*İsviçre
*ABD
*Hindistan
*İrlanda
*Yeni Zelanda
*Norveç
*Hollanda
*Tayland
*Fransa
*Brezilya
*İspanya
*Belçika
*İtalya
*Avusturya
