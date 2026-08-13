Bir ülkede sofraların vazgeçilmezi olan bir yemek, başka bir yerde insanların daha tadına bile bakmadan uzaklaşmasına neden olabiliyor. Bazı yiyecekler ise öylesine güçlü bir kokuya, tada veya dokuya sahip ki onları deneyenler arasında bile görüşler tamamen ayrılıyor.

Geleneksel yemeklere ilişkin milyonlarca kullanıcı değerlendirmesini derleyen TasteAtlas'ın listelerinde de bu tür yiyecekler sık sık en düşük puanları alan yemekler arasında yer alıyor, ancak bir yemeğin sevilmemesinin nedeni her zaman tadı değil.

Kokuya duyarlılık, alışkanlıklar, çocukluk deneyimleri ve hatta genetik farklılıklar, hangi yiyecekleri sevip sevmediğimizi etkileyebiliyor.

Surströmming – İsveç

İsveç mutfağının en sıra dışı yiyeceklerinden biri olan surströmming, Baltık ringa balığının aylar boyunca fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Bu yemeği tartışmalı hale getiren asıl özellik, tadından önce kokusu.

Konserve açıldığı anda ortaya çıkan yoğun koku, birçok kişi tarafından çürük yumurta, lağım suyu veya son derece keskin bozulmuş gıdalarla karşılaştırılıyor. Bu nedenle surströmming, dünyanın en kötü kokan yiyecekleri arasında anılıyor.

İlginç olan ise kokunun tadının önüne geçmesi. Surströmming'i sevenler, kutudan yayılan kokunun balığın gerçek tadından çok daha ağır olduğunu ve doğru şekilde hazırlandığında tadının beklendiği kadar kötü olmadığını savunuyor.

İlk kez deneyenler için durum oldukça farklı. Bazıları için daha ilk anda ortaya çıkan koku, yemeğin tadına bakma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.