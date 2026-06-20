Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre; bu dev canlıların kafasında bulunan meşhur kahverengi-siyah miğfer benzeri sert yapı (kask), ultraviyole (UV) ışık altında elektrik mavisi ve yeşil renklerde parlıyor. İnsan gözünün asla göremediği bu gizli desenler, kuşların kendi aralarındaki gizli dünyasına ışık tutuyor.

Kuşların dünyası insanlardan çok farklı

Yüzyıllardır biyologlar, kasuar kuşlarının kafasındaki bu keratin kaplı kemik çıkıntısının ne işe yaradığını tartışıp duruyordu. Kimi dövüşürken kafa atmaya yaradığını, kimi vücut ısısını dengelediğini, kimi ise orman derinliklerinde ses yankılatmak için kullanıldığını savundu.

Ancak kuşların gözleri, insanların göremediği ultraviyole ışık spektrumunu algılayabiliyor. Anatomist Todd L. Green liderliğindeki araştırma ekibi, 95 müze örneğine ve 9 canlı kasuara UV ışığı tuttuğunda gözlerine inanamadı. Kuşların kafasındaki o donuk, cansız kahverengi kask, UV ışığı altında muazzam bir floresan parıltıyla parıldamaya başladı.

Her kuşun parıltısı kendine özel

Bu keşif, yoğun yağmur ormanlarında yaşayan ve agresif tavırlarıyla bilinen bu tehlikeli kuşları inceleyen saha araştırmacıları için devrim niteliğinde pratik kolaylıklar sağlıyor:

Tehlikesiz Takip: Her kasuarın kafasındaki parıltı ve desen haritası tıpkı bir insan parmak izi gibi birbirinden farklı. Araştırmacılar artık bu huysuz kuşlara yaklaşma riski almadan, uzaktan UV lambalarıyla ya da gece görüşlü fotokapanlarla her bir kuşu tek tek teşhis edebilecek.

Tür Ayrımı: Güney ve kuzey kasuarları UV altında devasa bir parlaklık sergilerken, cüce kasuarların neredeyse hiç floresan etkisi göstermediği anlaşıldı.

Dinozorların gizli dünyasına açılan kapı

Kasuarlar hakkındaki bu biyofloresans keşfi, sadece modern biyolojiyi değil, geçmişi de sarsıyor. Kuşların atası sayılan ve kafalarında benzer kemik ibikler taşıyan tepeli dinozorların da milyonlarca yıl önce bizim göremediğimiz gizli renkler, desenler ve UV ışıklarıyla kendi aralarında iletişim kurmuş olabileceği ihtimali bilim dünyasını heyecanlandırıyor.

Araştırma ekibi, kasuarların bu parıltılı desenlere tam olarak nasıl tepki verdiğini ve bunu bir kur yapma ya da tehdit sinyali olarak kullanıp kullanmadıklarını çözmek için doğal yaşam alanlarında yeni davranışsal çalışmalara başlayacaklarını belirtiyor.