Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden biri olarak gösterilen Safranbolu safranı için üretim çalışmaları yeniden başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen “Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği” projesi kapsamında ilçede safran soğanlarının dikimi gerçekleştirildi.

Safranbolu’nun Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle başlayan çalışmanın temel amacı, safran üretiminde verim kaybına yol açan riskleri azaltmak ve bitkinin en uygun koşullarda yetiştirilmesini sağlamak.

SAFRANBOLU SAFRANI AVRUPA’DA TESCİLLİ

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya, ilçede yüzyıllardır yetiştirilen safranın kalitesiyle dünya genelinde tanındığını belirtti.

Safranbolu safranının Türkiye’de coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlatan Kaya, ürünün 2024 yılında Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alan ilk Türk baharatı olduğunu söyledi.

AB tescilinin Safranbolu safranının uluslararası alandaki bilinirliğini artırdığını belirten Kaya, bu gelişmenin ürünün dünya çapındaki prestijine de katkı sağladığını ifade etti.

110 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLİYOR

Safranbolu’da yaklaşık 110 dekarlık alanda 51 üretici safran yetiştiriyor. İlçede her yıl ortalama 55 ila 60 kilogram safran üretimi gerçekleştiriliyor.

Ancak üreticilerin karşılaştığı çeşitli riskler, safranın verimini ve soğanların gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Proje kapsamında köstebek, kör fare, tarla faresi, Manas kurdu ve yabancı otların yanı sıra yaban domuzu gibi hayvanların oluşturduğu riskler de mercek altına alınacak. Dolu, sel ve aşırı yağış gibi hava olaylarının üretime etkisi de araştırılacak.

4 FARKLI TOPRAK, 7 FARKLI YÖNTEM DENENECEK

Projede safranın hangi koşullarda daha verimli ve kaliteli yetiştiğini belirlemek için kapsamlı bir uygulama yapılacak.

Çalışma kapsamında 4 farklı toprak yapısı ve 7 farklı yetiştirme yöntemi test edilecek. Şimdilik iki işletmede uygulanacak projede, ekim ve kasım aylarında safran çiçeklerinin gelişimi ve elde edilen verim düzenli olarak takip edilecek.

İkinci yılın sonunda ise toprak altındaki safran soğanları çıkarılarak incelemeye alınacak. Soğanların çoğalma oranı, büyüklüğü ve sağlık durumu değerlendirilecek.

Elde edilen sonuçların raporlaştırılarak Safranbolu’daki diğer safran üreticileriyle paylaşılması planlanıyor.

AMAÇ DAHA FAZLA VE KALİTELİ SAFRAN ÜRETMEK

Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz, çalışmayla safranın hangi toprak ve yetiştirme koşullarında daha yüksek verim verdiğini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

İki yıl sürecek proje sonunda hem safran çiçeğinin veriminin hem de üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Yılmaz, safranın yoğun emek ve işçilik gerektiren bir ürün olduğuna dikkat çekerek, üretimde sürdürülebilirliğin artırılmasının hem bölge ekonomisine hem de üreticilere katkı sağlayacağını belirtti.

SAFRAN SOĞANLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikte safran soğanları toprağa dikildi. Çalışmaya Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İki yıl boyunca yapılacak gözlemler sonucunda elde edilecek veriler, Safranbolu’da safran üretiminin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yol haritası oluşturacak.