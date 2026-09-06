Japonya kökenli bir bitki olan ve kök gövdesinden keskin aromalı yeşil macun elde edilen gerçek wasabi, yüksek satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Özel iklimsel şartlar altında üretimi gerçekleştirilen ürünün bir kilogramı piyasada 1.500 zlotiye (yaklaşık 19 bin 580 TL) kadar alıcı buluyor.

DÜNYANIN EN PAHALI BİTKİSİ NEDEN BU KADAR ZOR YETİŞİYOR?

Bitkinin yetiştirilme süreci kristal berraklığında akar su, sabit hava sıcaklığı ve yüksek nem dengesi gerektiriyor. Doğal ortamı dışında üretilmesi son derece güç olan bitkinin "rizom" adı verilen kök gövdesinin yanı sıra yaprak ve sap kısımları da tüketilebiliyor. Çiftliklerde "Daruma" adı verilen çeşidi yetiştirilen bitkinin üretimi tamamen hassas çevresel şartlara bağlı olarak ilerliyor. Bu durum piyasadaki arzı kısıtlarken ürünün değerini rekor seviyelere çıkarıyor.

SERVET DEĞERİNDEKİ BİTKİNİN BİLEŞİMİNDE NELER BULUNUYOR?

Dünyanın en pahalı yenilebilir ürünleri arasında gösterilen wasabi, besin değerleriyle de dikkat çekiyor. Düşük kalori ve yağ oranına sahip olan bitki; yüksek miktarda lif, C vitamini ile potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin bir içeriğe sahip bulunuyor.