Dünyaca ünlü futbolcuların aileleri de zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Bu kez gözler, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana'ya çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanan maçın ardından İstanbul'da kalan Ebana, tarihi mekânları gezdi, geleneksel lezzetleri tattı.

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İstanbul'un tarihi atmosferinden etkilenen Sheila Ebana, şehir turuna Eminönü'nden başladı.

YENİ CAMİİ'Yİ ZİYARET ETTİ

220 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Lamine Yamal'ın annesi, Eminönü'ne gitti. Arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 400 yıllık Yeni Camii'ni ziyaret eden Ebana, bu anları Türk bayrağı logosuyla paylaştı.

İstanbul'un farklı noktalarını da gezen Ebana, ziyaret ettiği yapıların geçmişini öğrenmek için özel rehber eşliğinde şehri keşfetti. Tarihi dokuyu yakından tanıyan Yamal'ın annesi, gezisi sırasında İstanbul'un kültürel zenginliğini deneyimledi.

BAKLAVA YEDİ, ÇAY İÇTİ

İstanbul turunda geleneksel lezzetleri de es geçmeyen Sheila Ebana, baklava yiyip çay içti. Galatasaray maçının ardından şehri keşfe çıkan Ebana'nın tarihi mekânlardan ve lezzet duraklarından yaptığı paylaşımlar ilgi gördü.

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, dünya futbolunun en çok konuşulan genç yıldızları arasında yer alıyor. Genç futbolcunun annesi Sheila Ebana'nın İstanbul ziyareti de maçın ardından gündeme gelen ayrıntılardan biri oldu.

Güncel piyasa değeri 220 milyon euro olarak gösterilen Lamine Yamal, dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcuları arasında yer alıyor. Bu nedenle genç yıldız, dünyanın en pahalı futbolcularından biri olarak anılıyor.