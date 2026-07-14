Deutsche Bank Research Institute, “Mapping the World’s Prices” (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) başlıklı yıllık raporunun 10. baskısını yayımladı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova imzasını taşıyan raporda, 69 şehirde yaşam maliyetleri, konut kiraları, maaşlar ve temel tüketim kalemlerinin fiyatları karşılaştırıldı.

Rapora göre Zürih ve Cenevre dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdürürken, Tel Aviv, New York ve San Francisco ilk beşi tamamladı. Öte yandan Tokyo ise gelişmiş ekonomiler arasında görece düşük yaşam maliyetleriyle dikkat çekti.

YAŞAM KALİTESİNDE LİDER LÜKSEMBURG

Raporda, Lüksemburg üst üste ikinci kez yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı. Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih de ilk beşte bulunurken; Paris, New York, Londra ve Hong Kong gibi büyük finans merkezleri yüksek konut maliyetleri, uzun işe gidiş süreleri ve çevresel sorunlar nedeniyle daha alt sıralarda yer aldı.

MAAŞLARDA ZÜRİH YENİDEN ZİRVEDE

Küresel maaş sıralamasında ilk sırayı Zürih aldı. San Francisco, Cenevre, Boston ve New York sıralamada Zürih’i takip etti.

Son 10 yılda maaş artışının en yüksek olduğu şehir ise yüzde 161 ile Budapeşte oldu. Prag’da maaşlar yüzde 121, Varşova’da ise yüzde 120 yükseldi.

HONG KONG KONUTTA LİDER

Hong Kong, pandemi öncesine göre fiyatların gerilemesine rağmen dünyanın en pahalı konut piyasası olmayı sürdürdü. Seul teknoloji sektöründeki güçlü talep nedeniyle üçüncü sıraya yükselirken, Zürih, Singapur ve Cenevre ilk beşi tamamladı.

Rapora göre Budapeşte’de konut fiyatları son 10 yılda yüzde 209 artarak incelenen şehirler arasında en yüksek yükselişi kaydetti.

TOKYO'DA YAŞAM NEW YORK VE ZÜRİH'E GÖRE DAHA UCUZ

Deutsche Bank, Japonya’da uzun yıllardır devam eden yapısal fiyat değişimine dikkat çekti. Rapora göre Tokyo’da satın alma gücü paritesine göre fiyat seviyesi 1990’lı yılların ortalarındaki 173 puandan 60 seviyesine geriledi.

Buna göre Tokyo’da iki kişilik bir akşam yemeği New York ve Zürih’e kıyasla yaklaşık üçte bir maliyetle yenebilirken, üç yatak odalı bir dairenin kirası da New York’un yaklaşık dörtte biri seviyesinde bulunuyor.

EN PAHALI iPHONE TÜRKİYE'DE

Raporda Türkiye dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Deutsche Bank’ın incelediği 41 ekonomi arasında Türkiye’nin, iPhone’un ABD’ye kıyasla en pahalı satıldığı ülke olduğu belirtildi. Buna göre Türkiye’de bir iPhone’un satış fiyatı ABD’nin yaklaşık 2,2 katına ulaşıyor. Raporda, iPhone’un ABD’den daha ucuza satıldığı ülkelerin ise yalnızca Güney Kore ve Japonya olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DE FİYATLAR HIZLI YÜKSELDİ

Son 10 yılda fiyatların en hızlı arttığı şehirlerden biri Tel Aviv oldu. Rapora göre kent, McDonald’s menüsü fiyatında dünyanın en pahalı şehri konumuna gelirken, iki kişilik restoran yemeği, yazlık elbise ve kot pantolon fiyatlarında da ilk beşte yer aldı.

Rapora göre aylık toplu taşıma aboneliğinde en pahalı şehir Londra olurken, Lüksemburg’da toplu taşıma ücretsiz olmaya devam ediyor. Benzin fiyatları Hong Kong’da Kahire’nin yaklaşık dokuz katına ulaşırken, Zürih’te taksi ücretleri Kahire’ye göre yaklaşık 23 kat daha yüksek seviyede bulunuyor.