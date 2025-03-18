Akıl almaz bir fiyata satılan Okami, bir kurt ile Kafkas Çoban Köpeği melezi olup, bu türün ilk örneği olarak gösteriliyor. Yeni sahibi ise Hindistan'ın Bengaluru kentinde yaşayan ünlü köpek yetiştiricisi S. Sathish.

8 AYLIK AMA HER GÜN 3 KİLO ÇİĞ TAVUK YİYOR

Henüz sadece 8 aylık olan Okami, 75 kg ağırlığında ve 76 cm boyunca. ABD'de doğan ve Hindistan'a bir aracı üzerinden getirilen köpek, her gün 3 kilo çiğ tavuk eti yiyor.

Hindistan Köpek Yetiştiricileri Derneği Başkanı olan Sathish, şunları söyledi: "Bu köpek inanılmaz derecede nadir bir ırk ve tam anlamıyla bir kurda benziyor. Dünyada daha önce satılmış bir tür değil. ABD'de yetiştirildi ve gerçekten olağanüstü bir köpek. Köpeklere ilgim olduğu ve nadir türleri Hindistan'a tanıtmak istediğim için 4.4 milyon sterlin harcadım."

NADİR KÖPEKLERİYLE SERVET KAZANIYOR

Köpek yetiştirmeyi yaklaşık on yıl önce bırakan Sathish, artık nadir köpeklerini sergileyerek büyük gelir elde ediyor. Özel etkinliklere katılarak yarım saatte 104 bin TL, beş saatte ise 427 bin TL kazanıyor: "Bu köpeklere para harcıyorum çünkü nadirler. İnsanlar onları görmek için büyük ilgi gösteriyor. Köpeğim ve ben, film galalarında oyunculardan bile daha fazla dikkat çekiyoruz!"