Mantarlar yalnızca sofraların sevilen lezzetleri arasında yer almıyor. Bazı nadir türleri, kilogram başına yüzlerce hatta binlerce dolara ulaşan fiyatlarla satılıyor. Özellikle dünyaca ünlü restoranların menülerinde küçük porsiyonlarla yer bulan bu mantarları doğada bulmak ise adeta hazine avına dönüşüyor.

Nadir bulunmaları, kısa bir hasat dönemine sahip olmaları, yetiştirilmesinin son derece güç olması ve kendilerine özgü aromaları, bu mantarların yüksek fiyatlara ulaşmasında önemli rol oynuyor.

BEYAZ TRÜF MANTARI ZİRVEDE

Dünyanın en pahalı yenilebilir mantarları denildiğinde ilk akla gelen türlerden biri beyaz trüf mantarı oluyor. Fiyatı; mantarın boyutu, kalitesi, aroması ve sezonun koşullarına göre değişirken, seçkin örneklerin kilogramı binlerce dolara ulaşabiliyor.

Toprağın altında yetişen beyaz trüf, bazı ağaçların kökleriyle simbiyotik bir yaşam sürdürüyor. Yüzeyde görülmemesi nedeniyle bulunması oldukça zor olan mantarın tespitinde özel olarak eğitilmiş köpeklerden yararlanılıyor.

Güçlü aroması, düzgün yapısı ve herhangi bir hasar taşımaması, trüf mantarının değerini artıran başlıca özellikler arasında bulunuyor. Hasattan sonra aromasını hızlı şekilde kaybetmesi de tazeliği son derece önemli hale getiriyor.

SİYAH TRÜF DE LÜKS ÜRÜNLER ARASINDA

“Siyah elmas” olarak da bilinen siyah trüf mantarı da yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Beyaz trüfe kıyasla daha ulaşılabilir olsa da seçkin mantarlar arasında gösteriliyor.

Siyah trüfün kilogram fiyatı; türüne, kalitesine ve mevsimine göre değişiklik gösteriyor. Bazı kaliteli örneklerde fiyat birkaç yüz dolardan başlayarak bin doların üzerine çıkabiliyor.

Isıya beyaz trüften daha dayanıklı olan siyah trüf, bu özelliği sayesinde sıcak yemeklerde de kullanılabiliyor. Makarna, et, sos, yumurta ve risotto gibi yemeklere az miktarda eklenmesi bile belirgin aromasını ortaya çıkarıyor.

BİNLERCE DOLARLIK MANTAR MATSUTAKE

Pahalı mantarlar arasında matsutake de özel bir yere sahip. Özellikle Japon mutfağında sonbahar döneminin önemli lezzetlerinden biri olarak kabul edilen bu mantar, nadir bulunması nedeniyle yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.

En kaliteli matsutake örneklerinin kilogram fiyatı birkaç bin dolara kadar çıkabiliyor. Fiyatının yüksek olmasında mantarın belirli koşullarda yetişmesi ve doğada bulunmasının oldukça güç olması etkili.

Genellikle eski çam ormanlarında yetişen matsutake, ağaç kökleriyle bağlantılı şekilde yaşamını sürdürüyor. Kendine özgü güçlü aroması, baharatlı yapısı ve reçinemsi notalarıyla diğer mantarlardan ayrılıyor.

BURUŞUK MANTAR DA DEĞERLİ TÜRLER ARASINDA

İlkbahar aylarında ortaya çıkan buruşuk mantarlar da değerli yabani mantarlar arasında bulunuyor. Hücreli ve belirgin şekilde buruşuk şapkalarıyla kolayca ayırt edilebilen bu tür, özellikle özel pazarlarda ilgi görüyor.

Trüf mantarları kadar yüksek fiyatlara ulaşmasa da kurutulmuş veya özel olarak satışa sunulan örnekleri değerli kabul ediliyor. Nadir bulunmaları ve kısa süren sezonları, bu mantarların fiyatında belirleyici rol oynuyor.