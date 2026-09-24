Yaklaşık 170 yıl önce Mauritius adasından Fransa’ya gönderilen sıradan bir iş mektubu, bugün koleksiyon dünyasının en pahalı mektubu oldu. Bir şarap tüccarının ortaklarına gönderdiği ve sadece "48 fıçı şarabı teslim aldık" bilgisini içeren bu belge, tarihe "Bordeaux Mektubu" olarak geçti. İlk bakışta son derece sıkıcı görünen metni paha biçilemez kılan şey ise içeriği değil, zarfın üzerine yapıştırılan pulların üzerindeki o gizli detay oldu.

DÜNYA ÜZERİNDE SADECE 27 TANE KALDI

1847 yılında İngiliz sömürgesi olan Mauritius’ta basılan efsanevi pullar, tamamen bir matbaa hatası sonucu ortaya çıktı. Pul üzerindeki gravürü hazırlayan usta, yazılması gereken standart ibare yerine yanlışlıkla "Post Office" (Posta Ofisi) ifadesini kazıdı. Hata fark edilip baskı durdurulana kadar 500 adet pul piyasaya sürüldü. Günümüzde bu hatalı pullardan dünya üzerinde sadece 27 adet kaldığı biliniyor.

MEKTUBUN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

"Bordeaux Mektubu"nu benzersiz kılan asıl unsur, üzerinde hem "Mauritius Mavisi" hem de "Mauritius Pembesi" olarak bilinen iki hatalı pulun yan yana bulunduğu tek orijinal örnek olması. Birkaç sentlik maliyetle basılan bu pulların kombinasyonu, mektubun değerini 5 milyon doların üzerine çıkardı. Temiz ve kullanılmamış tek bir mavi pulun değeri bile bugün 10 milyon euronun üzerinde hesaplanıyor.

GİZEMLİ KOLEKSİYONCU YILLARDIR SAKLIYOR

1993 yılında düzenlenen açık artırmada rekor bir fiyatla satılan mektup, o tarihten bu yana Singapurlu gizemli bir koleksiyonerin kasasında tutuluyor. İçeriği sadece basit bir şarap ticareti notundan ibaret olan bu belge, açık artırma dünyasında nadiren el değiştiren en efsanevi filateli hazinelerinden biri kabul ediliyor.