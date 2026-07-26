Dubai'deki Atlantis The Royal bünyesinde yer alan çatı katı dairesi, gecelik 100 bin dolarlık (yaklaşık 4 milyon 734 bin lira) standart konaklama ücretiyle alanındaki zirveye yerleşti. Toplam 1.604 metrekarelik bir alanı kaplayan lüks daire, dokuz yetişkin ve dört çocuğa kadar konaklama imkânı sunacak şekilde hizmet veriyor.

DÜNYANIN EN PAHALI OTEL ODASI HANGİ İMKÂNLARI SUNUYOR?

Geniş mimarisiyle dikkat çeken konaklama alanında dört yatak odası, özel panoramik ısıtmalı havuz, oturma alanı ve yaz mutfağı bulunan teras, özel ev sineması, kütüphane, kişisel asansör ve giyinme odaları yer alıyor. Dairede ayrıca Hermès ve Graff marka birinci sınıf kozmetik ürünleri ile özel tasarım Louis Vuitton masa tenisi masası konukların kullanımına sunuluyor.

FİYATA HANGİ ÖZEL HİZMETLER DÂHİL EDİLİYOR?

Geceliği altı haneli rakamları bulan konaklama ücretine kişiselleştirilmiş servisler dâhil ediliyor. Misafirlere özel aşçı, 24 saat uşak hizmeti ve özel güvenlik servisi eşlik ediyor. Daire bünyesinde yemek hazırlığı için ayrı bir mutfak ve 12 kişinin aynı anda ağırlanabildiği geniş bir yemek odası bulunuyor.

ODA NEDEN BU KADAR PAHALI?

Monaco Formula 1 Grand Prix'si gibi büyük organizasyonlarda bazı otel odalarının fiyatları geçici olarak 100 bin doları aşabilse da Atlantis The Royal'deki çatı katı dairesi standart tarifede bu seviyeyi koruyan tek adres olarak öne çıkıyor. Dubai'de turizm sezonunun yıl boyunca yüksek seyretmesi ve belirgin bir düşük sezonun bulunmaması, ultra lüks segmentte bu fiyat politikasının sürdürülmesini sağlıyor.