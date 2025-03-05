Rolls-Royce tarafından üretilen Spectre modeli bugün dünyanın en pahalı elektrikli otomobili konumunda fakat Türkiye'de yoğun bir talep patlaması yaşıyor. Bunun sebebi ise, Türkiye'de elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 60'lık ÖTV muafiyeti dilimi içerisine dahil edilmesi.

FİYATLARI 780 BİN EURODAN (30,3 MİLYON LİRA) BAŞLIYOR

Türkiye'de lüks otomobil markası Rolls-Royce'un Ghost modeli 1 milyon Euro'dan, Cullinam modeli 1,5 milyon Euro'dan, Phantom modeli ise 2 milyon Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Spectre’nin fiyatı ise 780 ile 880 bin Euro arasında değişiklik gösteriyor.

2024'TE 75'TEN FAZLA SATILDI, BU YIL TALEP İKİ KATI

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre 2024'te Rolls-Royce Türkiye'de 75 adetten fazla Spectre modelinin satışını gerçekleştirdi. Talep ise satılanın iki katı kadar. Dünyada da yoğun talep gören Spectre modeli için en az 16 ay sıra olduğu için Türkiye'de 2025 yılı içerisinde teslimatların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği henüz belli değil.

520 KM MENZİLE SAHİP, 4.5 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKABİLİYOR

Rolls-Royce'un ilk elektrikli modeli olan Spectre, 520 km’lik bir menzile sahip. 2.975 kg ağırlığındaki araç toplamda 585 beygir güç ve 900 Nm tork üretirken, 2 elektrik motoru sayesinde 4,5 saniyede 100 km/s hıza kadar çıkıyor.