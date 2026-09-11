Kuveyt'te vatandaşlığını kaybeden bazı kişilerin ülkede yasal olarak kalabilmesinin önünü açan yeni bir düzenleme yapıldı. Yeni uygulamayla belirli kişilere 10 yıla kadar oturma izni verilebilecek.

Antena3'ün haberine göre düzenleme, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Suud el-Sabah'ın kararıyla yürürlüğe girdi. Uygulama, 1959 tarihli Vatandaşlık Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında vatandaşlıktan çıkarılan bazı kişileri kapsıyor. Düzenlemeden, söz konusu kişiler üzerinden vatandaşlık elde eden ve vatandaşlıktan çıkarma kararına dahil edilen bakmakla yükümlü kişiler de yararlanabilecek.

KUVEYT VATANDAŞLIĞI GERİ VERİLMEYECEK

Yeni uygulama vatandaşlığın yeniden verilmesi anlamına gelmiyor. Kişilere yalnızca Kuveyt'te yabancı uyruklu olarak yasal şekilde ikamet edebilmeleri için ayrı bir statü sağlanıyor. Bu statüden yararlanmak isteyenlerin eski vatandaşlıklarını geri kazanmaları veya başka bir ülkenin vatandaşlığını edinmeleri gerekiyor.

ÜLKE DIŞINDA KALMA SÜRESİ DE DEĞİŞTİ

Kuveyt, yabancıların ülke dışında kalabileceği süreye ilişkin kurallarda da değişikliğe gitti. Genel kural olarak bu süre 6 ay olarak belirlenirken, yeni statü kapsamındaki kişiler, bazı yabancı çocuklar, mülk sahipleri ve belirli şartları karşılayan yatırımcılar için istisnalar getirildi.

Ev işçileri için ise daha sıkı bir uygulama getirildi. Bu kişilerin Kuveyt dışında en fazla 4 ay kalmasına izin verilecek. Sürenin izinsiz aşılması halinde oturma izninin kaybedilmesi söz konusu olabilecek.