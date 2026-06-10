Hong Kong’un en prestijli bölgelerinden biri olan Victoria Limanı yakınlarındaki Mount Nicholson lüks konut kompleksi bünyesinde yer alan bir park yeri, 1,3 milyon dolarlık bedelle alıcı buldu. Bu satış, mülki kayıtlara dünyanın en pahalı otopark işlemi olarak geçti.

12,5 METREKARELİK ALANLA DÜNYA REKORU KIRILDI

Toplam yüzölçümü yalnızca 12,5 metrekare olan park alanı, daha önce 980 bin dolar ile kırılan eski dünya rekorunu geride bıraktı. Sektörel yayınlarda yer alan bilgilere göre, söz konusu işlem bölgedeki ultra lüks gayrimenkul fiyatlarının ulaştığı seviyeyi tescilledi.

ASYA'DAKİ ARAZİ KITLIĞI FİYATLARI UÇURDU

Asya'nın en pahalı konutlarının yer aldığı bu koridorda, mülki arazi kıtlığı ve gelişmiş şehir merkezlerindeki otopark sıkıntısı fiyatların bu seviyeye çıkmasındaki ana etken olarak gösteriliyor. Hong Kong genelinde yüksek fiyatlara rağmen stratejik otopark alanlarına yönelik talebin kesintisiz devam ettiği bildiriliyor.

Uzun yıllardır küresel yaşam maliyeti endekslerinde zirvede yer alan şehirde, lüks konutların aylık kiraları da dikkat çekiyor. Rekor satışın gerçekleştiği dönemin mülki verilerine göre, bölgedeki lüks bir konutun aylık kira bedelinin 210 bin dolar seviyesine ulaştığı resmi raporlarda yer alıyor.