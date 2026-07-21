Sırbistan'da nesli koruma altında olan Balkan eşeklerinden elde edilen sütle üretilen Pule peyniri, nadir bulunması ve zorlu üretim süreçleriyle gastronomi dünyasında dikkat çekiyor. Geleneksel peynirlerden farklı olarak inek, koyun veya keçi sütü kullanılmadan hazırlanan bu özel ürün, kilogram bazında düzenli satışı yapılan en pahalı peynirler arasında gösteriliyor.

1 KİLOGRAM PEYNİR İÇİN 25 LİTRE SÜT GEREKİYOR

Pule peynirinin yüksek değerinin temelinde, ham maddesi olan Balkan eşeği sütünün elde edilmesindeki zorluklar yatıyor. Gün boyunca son derece az miktarda süt veren dişi eşeklerin sağım işlemleri tamamen elle gerçekleştiriliyor.

Bir kilogram Pule peyniri üretebilmek için yaklaşık 25 litre eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor. Sürecin bütünüyle emek yoğun olması ve seri üretime imkan tanımaması, ürünün maliyetini doğrudan artıran temel unsur olarak öne çıkıyor.

ZASAVİCA DOĞA KORUMA ALANI

Pule peyniri, Sırbistan'da yer alan Zasavica Doğa Koruma Alanı'nda üretiliyor. Balkan eşeklerinin doğal yaşamını sürdürebildiği ender bölgelerden biri olan koruma alanında, üretim miktarı her yıl oldukça sınırlı seviyede tutuluyor.

Peynire yönelik küresel talep artsa dahi hayvanların doğal yaşam dengesini korumak amacıyla üretim kapasitesi artırılamıyor. Yapılan peynir satışları, bölgedeki Balkan eşeklerinin korunması projesine doğrudan finansal kaynak sağlıyor.

PULE PEYNİRİNİN YAPI ÖZELLİKLERİ NELER?

Tadanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Pule peyniri, sert olmayan ancak oldukça yoğun aromatik bir lezzet profili sunuyor. Yapısal olarak kırılgan ve hafif tuzlu bir karakter taşıyan peynir, damakta uzun süre kalan tadıyla biliniyor. Dünyadaki özel açık artırma satışları hariç tutulduğunda, ticari olarak düzenli üretilen en pahalı peynir unvanını koruyor.