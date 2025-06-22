ABD'nin ürettiği B-2 Spirit bombardıman uçağı, gelişmiş gizlilik teknolojisi, uzun menzili ve yüksek maliyetiyle dünya askeri havacılık tarihinde benzersiz bir yere sahip.

Northrop Grumman tarafından geliştirilen ve saatte 2,1 milyar dolara mâl olan B-2, bugüne kadar üretilmiş en pahalı askeri uçak olarak kayıtlara geçti. 1980'lerin sonlarında Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde üretimine başlanan uçak, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Pentagon’un sipariş programının iptali sonucu sadece 21 adetle sınırlı kaldı.

6 BİN DENİZ MİLİNDEN FAZLA MENZİL

B-2, yakıt ikmali olmadan 6.000 deniz milini (yaklaşık 11.000 km) aşan menziliyle ABD'nin kıtasal üslerinden küresel hedeflere doğrudan saldırı düzenleyebilecek kabiliyete sahip. Havadan yakıt ikmaliyle birlikte bu menzil daha da artarak, Missouri’den havalanan bir B-2’nin Afganistan ve Libya gibi uzak coğrafyalardaki görevlerde başarıyla görev yapmasına olanak tanıyor.

18 TONLUK SİLAH TAŞIMA KAPASİTESİ

Bombardıman uçağı, 18 tonun üzerinde faydalı yük kapasitesi ile konvansiyonel ve nükleer silahlar dahil olmak üzere çok çeşitli mühimmat taşıyabiliyor. Gelişmiş mühimmat bölmeleri sayesinde, uçak gizliliğini koruyarak iki adet 30.000 libre (13.600 kg) ağırlığındaki GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) gibi sığınak delici bombaları taşıyabiliyor.

RADARLARA KARŞI “GÖRÜNMEZ”

B-2'nin en dikkat çeken özelliği ise gelişmiş gizlilik sistemleri. Uçak, radar emici özel kaplamalar ve düşman radar sinyallerini saptıran açısal tasarımı sayesinde, radar kesitini adeta “küçük bir kuşla” eşdeğer hale getiriyor. Bu özelliğiyle geleneksel hava savunma sistemlerine karşı neredeyse görünmez hale geliyor.

İKİ KİŞİLİK MÜRETTEBATLA OPERASYON

Uçak, sadece iki kişilik mürettebatla yönetiliyor. Bu konfigürasyon, gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği azaltmadan personel ihtiyacını minimumda tutuyor.

B-2 Spirit, yüksek maliyetine rağmen ABD'nin küresel askeri operasyonlarında caydırıcılık gücünün sembolü olarak değerlendiriliyor.

İRAN'A SALDIRMAK İÇİN KULLANDILAR

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

Fox News sunucusu Sean Hannnity, canlı yayınlanan programında, ABD Başkanı Donald Trump'la az önce telefonla görüştüğünü ve Trump'ın kendisine İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.