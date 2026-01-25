Ocak 2026 itibarıyla tıp araştırmalarında kritik rol oynayan bu sıvıların yüksek maliyeti; toplama zorluğu, nadirlik ve içerdiği hayati bileşenlere bağlanıyor. Bir litre akrep zehri elde etmek için yaklaşık 2,5 milyon kez sağım yapılması gerektiği, bu durumun rakamları astronomik seviyeye çıkardığı bildirildi.

AKREP ZEHRİ KANSER TEDAVİSİNDE UMUT OLUYOR

Akrep zehrinin bu denli değerli olmasının temel nedeni, içinde barındırdığı "klorotoksin" adlı proteinin kanserli hücreleri tespit etme yeteneğidir. Araştırmalar, bu proteinin beyin tümörlerini işaretleyerek cerrahların sağlıklı dokuya zarar vermeden operasyon yapmasını kolaylaştırdığını kanıtladı.

Bunun yanı sıra zehrin; multipl skleroz (MS), romatoid artrit ve bazı bağımlılık tedavilerinde kullanılan yeni nesil ilaçların ana bileşeni olduğu saptandı. Laboratuvar ortamında sentezlenemeyen bu karmaşık yapının, her bir damlasının binlerce dolar değerinde olduğu kaydedildi.

MAVİ ALTIN

Listenin ikinci sırasında, "mavi altın" olarak adlandırılan Nalbant Yengeci (Horseshoe Crab) kanı yer alıyor. Litre fiyatı yaklaşık 15 bin ila 20 bin dolar arasında değişen bu mavi kan, ilaç ve aşı endüstrisi için vazgeçilmez bir güvenlik testi aracı olarak kullanılıyor.

Yengeç kanındaki "Limulus Amebosit Lizat" (LAL) maddesinin, tıbbi cihazlarda ve aşılarda bakteri kontaminasyonunu saniyeler içinde saptadığı belirlendi. FDA onaylı her aşının ve damar yoluyla alınan her ilacın, güvenliğini bu canlıların kanına borçlu olduğu bildirildi.

AT SPERMASI VE NADİR İLAÇLARIN MALİYETİ

Biyolojik sıvılar listesinde lüks tüketimi geride bırakan bir diğer kalemin ise elit yarış atlarının sperması olduğu açıklandı. Dünyanın en başarılı yarış atlarından elde edilen bir litre sıvının fiyatının, genetik mirasın değeri nedeniyle 5 milyon doları aşabildiği saptandı.

Ayrıca bazı nadir gen terapisi ilaçlarının da sıvı formda litre başına milyonlarca dolarlık maliyetle üretildiği kaydedildi. Bu sıvıların lojistik süreçlerinde yaşanan zorluklar ve saklama koşullarının ağırlığı, son kullanıcıya ulaşan fiyatın belirlenmesinde temel etken olarak gösterildi.