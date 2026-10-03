Dünyanın en pahalı tavuk ırklarından biri olarak bilinen Ayam Cemani, fiyatıyla şaşırtıyor. Endonezya'nın Java adasına özgü bu sıra dışı ırkta bir tavuğun fiyatı binlerce dolara kadar çıkabiliyor.

Ayam Cemani'yi diğer tavuklardan ayıran en belirgin özellik ise görünümü. Tüylerinden derisine, gagasından bacaklarına kadar neredeyse tamamen siyah olan bu kuşların etleri ve iç organları da koyu renkte bulunuyor.

FİYATI 3 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Irkın nadirliği ve sıra dışı görünümü, fiyatını oldukça yükseltiyor. Yaklaşık altı yumurtası 100 dolara satılabilirken, bir civcivin fiyatı 300 dolara ulaşabiliyor. Üreme amacıyla yetiştirilen yetişkin bir Ayam Cemani'nin fiyatı ise 3 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Bu yüksek fiyatın temel nedeni etinin lezzetinden çok, ırkın nadir olması ve kendine özgü siyah görünümü olarak gösteriliyor. Dünyada yalnızca yaklaşık 3 bin 500 Ayam Cemani bulunduğu yönündeki tahminler, bu tavuğu daha da değerli hale getiriyor.