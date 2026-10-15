Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 gibi ağır bir skorla geride kapatan ev sahibi Manchester City, ikinci yarıda hücumda daha organize bir görüntü sergileyip farkı eritmeye çalışsa da yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.



Sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan İngiliz devi Etihad'da taraftarlarını üzerken, 145 milyon Euro'luk rekor transfer Enzo Fernandez'in hakemi yere serdiği o anlar mücadelenin ve haftanın en çok konuşulan olayı haline geldi.