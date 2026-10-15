Dünyanın en pahalı transferi hakemi tutup yere serdi
Chelsea'den 145 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tutarak bu sezonun en pahalı transferi unvanını elde eden Enzo Fernandez, PSG maçında Alman hakem Sven Jablonski'yi itmesiyle büyük bir tartışmanın öznesi oldu.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Fransız devi Paris Saint-Germain karşısında 4-1 gerideyken 74. dakikada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.
Ceza sahası yayında topla buluşmak için hareketlenen ve kaleye şut çekmeye hazırlanan Arjantinli yıldız Enzo Fernandez, vuruş açısının tam ortasında karşılaşmanın Alman hakemi Sven Jablonski'yi gördü. Tehlikeli atağın hakem tarafından engellenmesiyle sinirlerine hakim olamayan Fernandez, elini kullanarak Jablonski'yi sert bir hamleyle yere itti.
İtmenin şiddetiyle bir anda sahaya savrulan Alman hakem Sven Jablonski, şaşırtıcı bir karara imza atarak hızla ayağa kalktı ve düdüğünü çalmadan oyunun devam etmesine izin verdi. Enzo ise hakeme özür niteliğinde en ufak jest veya mimik dahi yapmadan karşılaşmayı sürdürdü.
Futbol sahalarında hakeme yönelik fiziksel temasların doğrudan ihraçla cezalandırıldığı bilinirken, dünyanın en pahalı transferinin hiçbir kart görmemesi uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı buldu.
Mücadelenin ardından pozisyon hakkında iki farklı görüş ortaya çıktı ve tartışmalar alevlendi:
Bir kesim, sebebi ne olursa olsun hakeme yönelik fiziki müdahalenin ve yere düşürmenin doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunarak Jablonski'nin kural hatasına yakın bir tolerans gösterdiğini öne sürdü.
Diğer bir görüş ise Jablonski'nin topun geçiş güzergahında yanlış konumlandığını, City'nin bariz gol tehlikesi taşıyan atağını kestiğini ve 3 farklı geride olan oyuncunun yaşadığı reaksiyonu anlayışla karşılayarak kendi hatasını bu şekilde telafi ettiğini dile getirdi.
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Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 gibi ağır bir skorla geride kapatan ev sahibi Manchester City, ikinci yarıda hücumda daha organize bir görüntü sergileyip farkı eritmeye çalışsa da yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.
Sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan İngiliz devi Etihad'da taraftarlarını üzerken, 145 milyon Euro'luk rekor transfer Enzo Fernandez'in hakemi yere serdiği o anlar mücadelenin ve haftanın en çok konuşulan olayı haline geldi.
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