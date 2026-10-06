Joseph Forêt'in paha biçilmez eseri "Kıyamet", 4 Ekim Pazar'ı 5 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece Fransa'nın Puy-de-Dôme bölgesindeki Issoire'de bulunan çağdaş sanat merkezinden çalındı. Yaklaşık 210 kilogram ağırlığındaki eserin çalınmasıyla ilgili soruşturma jandarmanın araştırma birimine devredildi.

Joseph Forêt'in "Kıyamet" adlı eseri, 4 Ekim Pazar gecesi ile 5 Ekim Pazartesi sabahı arasında Issoire'deki çağdaş sanat merkezinden çalındı. Dünyanın en pahalı ve en ağır kitabı olarak tanımlanan eser, tek bir orijinal nüshadan oluşuyor ve yaklaşık 210 kilogram ağırlığında.

Eserin yalnızca Salvador Dalí tarafından bronzdan hazırlanan kapağı yaklaşık 150 kilogram geliyor. "Kıyamet", Fransa'nın Auvergne bölgesinden sanatçı ve yayıncı Joseph Forêt tarafından, İncil'in Vahiy Kitabı'ndan esinlenilerek tasarlandı ve yayımlandı.

1958-1961 yılları arasında hazırlanan eser, dönemin önde gelen 14 sanatçı ve yazarını bir araya getiriyor. Jean Cocteau, Jean Giono, Salvador Dalí ve Bernard Buffet'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar, eserin ortaya çıkışına katkıda bulundu.

Sahibine göre Fransız mirası "katledildi"

Eserin sahibi Christian Karoutzos, hırsızlığın ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Issoire'deki çağdaş sanat merkezinde sergilenen "Kıyamet"in dünyada eşi benzeri olmayan bir eser olduğunu belirten Karoutzos, "Bu, bir katedrali andıran, dünyada eşi benzeri olmayan, ustaca yapılmış bir eser" dedi.

Karoutzos, hırsızlığın ardından yaşadığı üzüntüyü ise şu sözlerle dile getirdi: "Fransa dün gece katledildi, Fransız mirası katledildi."

Clermont-Ferrand Savcılığı da hırsızlığı doğrularken, olayın 4 Ekim Pazar gecesi ile 5 Ekim Pazartesi sabahı arasında gerçekleştiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma, Clermont-Ferrand jandarmasının araştırma birimi tarafından yürütülüyor.