Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın imzaladığı yeni yasayla, dünyanın en pahalı yemeklerinden biri olarak bilinen kaz ciğeri (foie gras) üretiminde kullanılan zorla besleme yöntemiyle elde edilen ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı ülke genelinde yasaklandı.

Bu kararla Brezilya, Hindistan'ın ardından hem kaz ciğeri üretimini hem de satışını ulusal düzeyde yasaklayan dünyadaki ikinci ülke oldu. Ülke ayrıca Latin Amerika ve Batı Yarımküre'de bu yasağı federal düzeyde uygulayan ilk ülke olarak kayıtlara geçti.

Yasanın kabulü, hayvan hakları örgütü Animal Equality'nin 6 yılı aşkın süredir yürüttüğü kampanyanın ardından geldi. Örgüt, 2020 yılından bu yana çiftlikler ve mezbahalarda yürüttüğü araştırmaların yanı sıra siyasi lobi faaliyetleri, kamuoyu kampanyaları ve Senatör Eduardo Girão tarafından sunulan yasa teklifine verdiği destekle sürece katkı sağladı.

Aslında tartışmalar 2015 yılına kadar uzanıyor. O yıl São Paulo Belediyesi kaz ciğeri yasağını kabul etmiş ancak düzenleme, federal yetki alanına girdiği gerekçesiyle mahkemeler tarafından iptal edilmişti. Yeni yasa ise bu hukuki boşluğu ülke genelinde kalıcı olarak ortadan kaldırıyor.

Zorla besleme yöntemi yasak kapsamına alındı

Kaz ciğeri, ördek ve kazların karaciğerlerinin yapay olarak büyütülmesiyle elde ediliyor. Bunun için hayvanlara günde 2 kez yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki metal bir tüple doğrudan boğazlarından yüksek miktarda yem veriliyor. Bu işlem sonucunda karaciğer, doğal büyüklüğünün yaklaşık 10 katına kadar ulaşabiliyor ve tıpta "hepatik steatoz" olarak bilinen yağlanma bilinçli şekilde oluşturuluyor.

Animal Equality, bu uygulamanın hayvanlara ciddi acı verdiğini belirterek, yöntemin etik açıdan kabul edilemez olduğunu savunuyor.

"Lüks tüketim ürünüydü"

Örgüte göre kaz ciğeri hiçbir zaman Brezilya ekonomisi açısından önemli bir sektör olmadı. Kilogram fiyatı yaklaşık 5 bin Brezilya realine (yaklaşık 861 euro) kadar çıkabilen ürün, yalnızca sınırlı bir tüketici kitlesine hitap eden lüks bir gıda olarak kaldı.

Hayvan hakları savunucularının verdiği bilgilere göre ülkede bu amaçla faaliyet gösteren yalnızca iki çiftlik bulunuyordu ve her ikisi de şu anda ambargo altında.

Diğer ülkelere de örnek olabilir

Kaz ciğeri üretimi, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Polonya, Arjantin ve Avustralya gibi birçok ülkede yasaklanmış ya da ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda. Hem üretimi hem de satışı aynı anda yasaklayan ülke sayısı Brezilya'nın kararıyla ikiye çıktı.

Animal Equality Başkanı Sharon Núñez, "Brezilya, küresel hayvancılık sektöründe önemli bir konuma sahip. Bu karar, ekonomik baskılara rağmen etik ilkelerin öncelikli tutulabileceğini gösteriyor. Bunun dünyanın diğer bölgelerinde de benzer adımlara ilham vermesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Animal Equality İtalya Genel Müdürü Matteo Cupi ise, "Bu başarı, kampanyamıza destek veren 300 binden fazla kişinin ortak zaferidir. Brezilya'nın aldığı kararın diğer ülkelerde de benzer düzenlemelerin önünü açmasını bekliyoruz." dedi.

180 gün sonra yürürlüğe girecek

Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemeye aykırı hareket edenler, Çevre Suçları Yasası kapsamında uygulanacak para cezalarının yanı sıra üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecek.

Animal Equality ise yeni yasanın uygulanmasını takip etmeyi ve benzer düzenlemelerin diğer Latin Amerika ülkelerinde de hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.