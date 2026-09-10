Lüks restoranların ve dünyaca ünlü şeflerin menülerini süsleyen, kilogram fiyatıyla rekorlar kıran narenciye havyarı (Citrus australasica), evde yetiştirilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Ana vatanı Avustralya olan ve "parmak limon" olarak da bilinen bu egzotik meyve, dünyada yüksek fiyatlardan alıcı bulmasına rağmen Türkiye’deki geleneksel pazar tezgahlarında ve günlük mutfak alışkanlıklarında henüz hak ettiği ilgiyi görmüyor.

SAKSIDA KOLAYLIKLA YETİŞİYOR

Pazarda ya da manavda görmeye alışık olunmayan bu değerli bitki, aslında ev koşullarına oldukça uyumlu. Bodur bir çalı formunda büyüyen narenciye havyarı; geniş, altı delikli ve drenajı iyi bir saksıda, güneş gören balkonlarda rahatlıkla yetiştirilebiliyor.

Diğer narenciye türlerine kıyasla hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkan bitki, sadece şiddetli soğuklardan korunmaya ihtiyaç duyuyor. Kış aylarında korunaklı bir alana veya içeriye alınan ağaç, doğru bakımla yılda birkaç kez çiçek açıp meyve verebiliyor.

HAVYARA BENZİYOR

Meyvenin dışı silindirik ve küçük bir salatalığı andırsa da asıl değeri iç kısmında yatıyor. Kabuğu soyulduğunda ortaya çıkan ve balık havyarını andıran küçük renkli tanecikler, çiğnendiğinde ağızda patlayarak yoğun bir ekşi lezzet bırakıyor. Yeşil, pembe ve kırmızı gibi farklı renk türleri bulunan bu inciler, özellikle deniz ürünleri ve gurme tabakların vazgeçilmez süslemesi kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI DÜŞÜK

Dünyada adeta bir lüks tüketim maddesi haline gelen ancak Türkiye'de pazar payı ve bilinirliği oldukça düşük kalan narenciye havyarı, son dönemde evinin balkonunda farklı ve kıymetli bir meyve yetiştirmek isteyen hobi bahçıvanlarının radarına girmeye başladı.