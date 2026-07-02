Dışarıdan bakıldığında Alplerin eteklerinde huzurlu, sessiz ve barışçıl bir kartpostal gibi görünen İsviçre’nin dağlarının altında, hayatta kalmak üzere tasarlanmış devasa bir gizli dünya yatıyor. Resmi verilere göre ülkede tam 360 binden fazla sığınak bulunuyor.

Bir dönem yasa gereği her vatandaş için sığınak alanı zorunluluğu getiren İsviçre, bugün toplam nüfusundan bile daha fazla sığınak kapasitesine sahip tek ülke konumunda.

Her an kullanıma uygun

İsviçre'deki bu sığınakların bir kısmı II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinden kalan tarihi kalıntılardan oluşsa da, çok büyük bir bölümü hâlâ aktif, bakımlı ve her an kullanıma hazır durumda bekletiliyor.

Sıradan apartmanların bodrum katlarından, dağların kilometrelerce içine oyulmuş devasa askeri komplekslere kadar uzanan bu ağ; nükleer savaş odaları, devasa jeneratörler, bağımsız hava filtreleme sistemleri ve binlerce insanı aylarca yer altında hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan hayatta tutacak gıda ve tıbbi malzemelerle donatılmış durumda.

Agresif bir savunma sistemleri var

İsviçre’nin iki asırdır hiçbir küresel çatışmaya dahil olmaması, sadece diplomatik bir tarafsızlık politikasından kaynaklanmıyor. Uzmanlar, bu barışın arkasında "bana saldırmanın maliyeti, elde edeceğiniz kazançtan çok daha büyük olur" mesajını veren agresif bir savunma stratejisinin yattığını belirtiyor.

İsviçre, olası bir işgal durumunda tüm dağ geçitlerini, tünelleri ve köprüleri saniyeler içinde havaya uçuracak patlayıcı sistemlerini hazır tutarken, eş zamanlı olarak bütün bir halkı yerin altına gizleyebilecek bu muazzam "B Planı" sayesinde dünyanın en aşılmaz kalesine dönüşmüş durumda.