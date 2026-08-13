Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan ve klasik mavi görünümün aksine pembe, kırmızı, yeşil ve turkuaz tonlarına sahip olan su kütleleri bir araya getirildi. Su kütlelerinin bu renkleri almasında volkanik gazlar, yüksek tuz oranları, özel mikroskobik algler ve biyolojik süreçlerin etkili olduğu bildirildi.

PEMBE RENGİYLE LİSTEYE GİREN ADRES HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Tuz Gölü, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte pembe ve kızıl tonlara bürünerek dünyanın en renkli gölleri arasında gösterildi. Havaların ısınmasıyla suyun buharlaşması ve tuzluluk oranının artması sonucu göldeki Dunaliella salina adlı mikroskobik alglerin hızla çoğaldığı kayıtlara geçti.

Güneşin ışınlarından korunmak amacıyla beta-karoten adı verilen kırmızı pigmentleri üreten bu algler, suyun rengini tamamen değiştirerek pembe bir görünüme yol açıyor. Doğal biyolojik sürecin sonucu olarak ortaya çıkan bu tablo, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin odağı haline geliyor.

DÜNYADAKİ DİĞER ÖNEMLİ GÖLLER HANGİ NEDENLERLE RENK DEĞİŞTİRİYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Grand Prismatic Spring sıcak su kaynağı, barındırdığı termofilik bakteriler nedeniyle merkezden kenarlara doğru sarı, turuncu ve kırmızı halkalar oluşturuyor. Endonezya'daki Kelimutu Krater Gölleri volkanik gazların tepkimeleriyle sürekli renk değiştirirken, Avustralya'daki Hillier Gölü ile Senegal'deki Retba Gölü yüksek tuz oranı ve tuza dayanıklı mikroorganizmalar sayesinde pembe rengini koruyor.

Bolivya'da 4 bin metre yükseklikteki Laguna Colorada kırmızı algler nedeniyle kan kırmızısı tona bürünürken, Tanzanya'daki yüksek alkali oranına sahip Natron Gölü aşırı sıcaklık ve bakterilerle benzer bir renk sergiliyor. Kanada'da bulunan Benekli Göl ise yazın suların buharlaşmasıyla magnezyum ve kalsiyum birikintilerinin oluşturduğu benekli havuzcuk yapısıyla listede yer alıyor.