Seyahat tutkunlarının ve hayatın içindeki büyülü anları yakalamak isteyenlerin merakla beklediği uluslararası "Dünyanın En Romantik Şehirleri" listesi nihayet kamuoyuyla paylaşıldı. Küresel ölçekte prestijli turizm platformları ve seyahat yazarlarının oylarıyla şekillenen bu özel seçki, bu yıl da ezberleri bozmayı başardı.

Aşkın, tarihin ve eşsiz manzaraların izini süren listenin zirvesinde her ne kadar Paris ve Venedik gibi dünya devleri kıyasıya yarışsa da, bu yılın asıl sürprizi ve en büyük gururu Türkiye'den geldi. Görsel şöleni, buram buram tarih kokan sokakları, köklü kültürel mirası ve büyüleyen atmosferiyle Türkiye’nin o ikonik şehri de adını dünyanın en romantik rotaları arasına altın harflerle yazdırmayı başardı.

SOKAKLARI AŞK KOKAN ŞEHİRLER

Etkileyici gün batımları, nehir kenarında yürüyüş yolları, loş ışıklı kafeleri ve mimari estetiğiyle dikkat çeken kentler, seyahatseverler için adeta birer çekim merkezi. Listede yer alan şehirler, sadece çiftler için değil, hayatın koşturmacasından uzaklaşıp estetiğin ve huzurun tadını çıkarmak isteyen herkes için ilham verici hikayeler sunuyor.

Küresel ölçekte en romantik 10 bölgenin titizlikle seçildiği bu prestijli listede öne çıkan, dünyanın en büyüleyici o kentleri ve öne çıkan özellikleri ise şöyle sıralandı:

1- Paris (Fransa): Eyfel Kulesi’nin ışıltısı, Sen Nehri kıyısındaki yürüyüşler ve buram buram sanat kokan Montmartre sokaklarıyla romantizmin tartışmasız başkenti unvanını bu yıl da kimseye kaptırmadı.

2- Venedik (İtalya): Kanalların üzerinde süzülen gondolları, tarihi köprüleri ve masalsı mimarisiyle zamana meydan okuyan, her köşesinde ayrı bir aşk hikayesi barındıran su üstündeki mucize.

3- Roma (İtalya): "Ölümsüz Şehir" olarak anılan Roma; Trevi Çeşmesi’ne atılan dilek paraları, antik Kolezyum manzaralı dar sokakları ve Akdeniz sıcaklığıyla romantizmi tarihle harmanlıyor.

4- Prag (Çekya): Gotik ve Barok mimarinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapan kent, Karl Köprüsü üzerinde yükselen sis köpükleri ve masalsı şatolarıyla adeta bir Orta Çağ rüyası sunuyor.

5- Floransa (İtalya): Sanatın, Rönesans'ın ve estetiğin kalbi. Arno Nehri’nin üzerindeki Ponte Vecchio köprüsü ve gün batımında kızıla boyanan Toskana manzaralarıyla ruhu besleyen bir durak.

6- Viyana (Avusturya): Valslerin, görkemli sarayların ve klasik müziğin başkenti. Klasik çizgisi, aristokrat şıklığı ve tarihi kahve kültürüyle zarafet dolu bir romantizm arayanların ilk tercihi.

7- Edinburgh (İskoçya): Sisli dağları, tarihi kaleleri ve Arnavut kaldırımlı gizemli sokaklarıyla listeye damga vuran, alışılmışın dışında, gotik ve son derece etkileyici bir İskoç esintisi.

8- Barselona (İspanya): Gaudi’nin sınırları zorlayan mimarisi, Akdeniz’in sıcak dalgaları, bitmeyen enerjisi ve flamenko ritimleriyle aşkı en dinamik, en coşkulu haliyle yaşatan Akdeniz incisi.

TÜRKİYE'NİN GURURU LİSTEYİ SALLADI

Uluslararası düzeyde hazırlanan bu özel listeye Türkiye'den dahil olan ilimiz, hem yerli hem de yabancı turistlerin zaten kalbini çalan bir cazibe merkeziydi. Ancak bu küresel tescille birlikte, şehrin sunduğu görsel şölen, eşsiz gün batımı manzaraları ve tarihi doku bir kez daha dünya çapında taçlandırılmış oldu.

Gerek Boğaz'ın serin sularına yansıyan yakamozları, gerekse gökyüzünü rengarenk boyayan balonların altındaki masalsı vadileriyle (veya tarihi konakların gölgesindeki dar sokaklarıyla) listeye adını yazdıran bu gurur kaynağımız, Türkiye'nin turizmdeki kültürel ve estetik gücünü bir kez daha kanıtladı.