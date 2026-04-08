Güney Asya'da denize kıyısı bulunmayan Butan Krallığı, başkent Thimphu’daki araç yoğunluğuna rağmen trafik ışığı kullanmıyor.

Ülkede trafik yönetimi, dijital sistemler yerine trafik polislerinin el işaretleri ve sürücülerle kurulan doğrudan iletişimle yürütülüyor. Bu uygulama, Butan'ın "Gayri Safi Milli Mutluluk" felsefesi doğrultusunda, toplumsal dokuyu mekanik sistemlerin önünde tutma kararlılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

24 SAATTE TÜM TRAFİK IŞIKLARI SÖKÜLDÜ

Butan’ın trafik ışıklarıyla olan kısa süreli deneyimi 1995 yılına dayanıyor. Başkent Thimphu’da kurulan ilk ve tek trafik ışığı sistemi, yerel halk tarafından bölgenin kültürel yapısına uyumsuz ve mekanik bulundu. Halkın, makineler yerine insan kontrolünde bir trafik düzenini talep etmesi üzerine yetkililer, kurulan sistemi faaliyete geçtikten yalnızca 24 saat sonra sökme kararı aldı.

KAVŞAKLARA TRAFİK POLİSLERİ YERLEŞTİRİLDİ

Işıkların kaldırılmasının ardından kavşaklara trafik polisleri yerleştirildi. Şehrin mimari dokusuna uygun tasarlanan küçük kulübelerde görev yapan polisler, el ve kol hareketleriyle trafiği yönlendiriyor. Bu yöntem, zamanla Butan'ın ikonik bir simgesi haline gelirken, aynı zamanda sürücülerin ve yayaların birbirine olan farkındalığını artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Butan’daki trafik kuralları, ülkenin zorlu coğrafi yapısına ve doğayı koruma politikalarına göre şekillenmiş durumda.

Trafik Akışı: Trafik soldan akıyor ve direksiyonlar araçların sağ tarafında bulunuyor.

Hız Limitleri: Şehir içi ve riskli bölgelerde hız sınırları 30 ile 50 km/saat arasında değişiyor.

Sessizlik Kuralı: Okul, hastane ve manastır gibi alanların çevresinde korna çalmak yasaklanmış durumda.

Güvenlik Tedbirleri: Görünürlüğü artırmak amacıyla araç farlarının gündüz saatlerinde de açık tutulması zorunlu kılınırken, bazı stratejik güzergahlar özel güvenlik izinlerine tabi tutuluyor.

Butan’ın trafik ışığı kullanmama tercihi, sadece bir ulaşım kararı değil; çevresel sürdürülebilirlik ve yayaya saygı ilkelerinin bir yansıması olarak görülüyor. Düşük hız limitleri ve korna yasağı sayesinde karbon ayak izinin ve gürültü kirliliğinin minimize edildiği ülkede, ulaşım sistemi doğa ve insan odaklı bir denge üzerine kurulu kalmaya devam ediyor.