Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, silikon tabanlı kuantum çiplerinin üretiminde hayati öneme sahip kritik bir malzemede dünya çapında çığır açan bir gelişme kaydedildi. CNNC bünyesindeki nükleer araştırma enstitüsü (RIPCENI), kuantum bilgisayarların ve yeni nesil yarı iletkenlerin kaderini belirleyecek olan "Silikon-28" izotopunu %99,99’un üzerinde bir saflıkla dünyada ilk kez bağımsız olarak seri üretmeyi başardı.

Uzmanlara göre, "en saf silikon" olarak nitelendirilen bu malzemenin Çin tarafından laboratuvardan çıkarılıp fabrikalarda seri üretime dökülmesi, küresel teknoloji savaşlarında Pekin'in elini güçlendirecek 4 büyük devrimi beraberinde getiriyor:

Kuantum bilgisayarların 'gürültü ve hata' sorunu çözülüyor

Kuantum hesaplamanın önündeki en büyük engel, çiplerin çevresel gürültüden ve sinyal girişimlerinden etkilenerek hata yapmasıdır. Doğada bulunan standart silikon yerine bu yüksek saflıktaki Silikon-28 izotopu kullanıldığında, çiplerdeki gürültü girişimi neredeyse sıfıra iniyor. Çin Bilimler Akademisi üyesi Yu Dapeng, bu saflık seviyesinin kuantum bilgisayarlarda ölçeklenebilir ve hatasız "bit kontrolüne" ulaşmanın yolunu açtığını vurguluyor.

ABD'ye karşı "yarı iletken ve çip" bağımsızlığı geliyor

Küresel çip krizleri ve ABD ambargolarının gölgesinde Çin, kuantum çipler için vazgeçilmez olan bu temel malzemeyi tamamen kendi yerli imkanlarıyla üretmiş oldu. Bu başarı; Çin’in silikon tabanlı kuantum hesaplama teknolojilerinde, gelişmiş mikroçip ve yarı iletken üretim süreçlerinde Batı'ya olan bağımlılığını kırarak kendi bağımsız ekosistemini kurmasını kolaylaştıracak.

Askeri navigasyon ve ultra hassas ölçüm standartları değişiyor

%99,99 saflıktaki Silikon-28, sadece bilgisayarları hızlandırmakla kalmayacak. Yüksek kaliteli navigasyon sistemlerinin, askeri ve sivil radar teknolojilerinin ve küresel ölçüm standartlarının hassasiyetini maksimum seviyeye çıkaracak. Bu da savunma sanayisinden havacılığa kadar kritik altyapıların tamamen yenilenmesi anlamına geliyor.

Derin uzaydan nükleer tıbba kadar 26 farklı gizli silah

Bu teknolojinin mühendisliğini ve sanayileşmesini çözen Çinli araştırmacılar; molibden, tellür, nikel, çinko ve iterbiyum dahil olmak üzere bugüne kadar 12 farklı elementte 26 çeşit kararlı izotop üretmeyi başardı. Bu izotoplar; kanser tedavisindeki hassas radyoterapilerden nükleer tıp görüntülemelerine, derin uzay keşif roketlerinden parçacık fiziği araştırmalarına kadar geleceğin en stratejik alanlarında Çin'e yeri doldurulamaz bir üstünlük sağlayacak.