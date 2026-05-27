Aktif fay hatları üzerindeki yerleşim birimlerinde yapı güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen prototip bina, sismik laboratuvar ortamında test edildi. Temelinde "manyetik sönümleyiciler" ile akıllı titanyum alaşımlı yapı bileşenleri kullanılan özel mimari mimari, dünyada bugüne kadar kaydedilmiş en büyük tektonik hareketlerden daha şiddetli olan 9,2 büyüklüğündeki yapay sarsıntıya maruz bırakıldı. Test verilerine göre, yüksek ivmeli sismik dalgalara rağmen binanın ana taşıyıcı kolonlarında mikron düzeyinde dahi çatlak oluşmazken, iç mekanlardaki eşyaların sabit kaldığı ve pencerelerin hasar almadığı rapor edildi.

MANYETİK SÖNÜMLEYİCİ TEKNOLOJİSİ ŞOK DALGALARINI ABSORBE ETTİ

Deney esnasında kullanılan sismik izolatör ve manyetik sönümleyici sistemler, simülatörden gelen yıkıcı şok dalgalarını binanın üst katlarına ulaşmadan temel seviyesinde sönümleyerek yapının salınım dengesini korudu. Akıllı titanyum alaşımlı esnek eklem noktaları ise binanın yapısal bütünlüğünü bozmadan sarsıntı yönüne göre esnemesini ve kinetik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürerek dağıtmasını sağladı.

Mühendislik heyeti, elde edilen sismografik verilerin ardından bu yeni nesil yapı teknolojisinin özellikle birinci derece deprem kuşaklarında yer alan mega kentlerdeki yüksek katlı binalarda zorunlu hale getirilmesini öneriyor.