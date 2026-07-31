New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi tarafından 47 farklı gıda üzerinde yapılan incelemede su teresi, barındırdığı 17 hayati besin maddesiyle 100 üzerinden 100 tam puan alarak birinci oldu. A, C ve K vitaminleri açısından zengin olan bu bitki, Türkiye'deki sulak alanlarda kendiliğinden yetişmesine karşın pazarlarda ve evlerde tüketim alanı bulamıyor.

ARAŞTIRMADA 100 TAM PUAN ALAN TEK GIDA OLDU

Gıdaların besin yoğunluklarına göre yapılan değerlendirmede su teresi; Çin lahanası (91,99 puan), ıspanak ve pazı gibi yüksek değerli sebzeleri geride bıraktı. İçerdiği demir, folat, riboflavin ve biyoaktif bileşikler sayesinde vücudun günlük mikro besin ihtiyacını yüksek oranlarda karşılayan tek gıda olarak kayıtlara geçti.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR VE KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan bitki, hücresel hasarları engelleyerek vücutta kronik iltihap oluşumunu önlüyor. Düzenli tüketildiğinde kan şekerini dengeleyen su teresi, zararlı serbest radikalleri nötralize ederek kanser riskini azaltıyor ve kemik dokusunu koruyor.

TÜRKİYE'DE DOĞADA YETİŞİYOR AMA TÜKETİLMİYOR

Akar su kenarlarında ve sulak alanlarda doğal olarak yetişen su teresi, Türkiye coğrafyasında son derece yaygın bir bulunurluğa sahip. Buna rağmen mutfak kültüründe yer edinmediği için toplanmayan bitki, pazar tezgahlarına ve günlük beslenme rutinlerine neredeyse hiç dahil edilmiyor.