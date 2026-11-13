Ne ıspanak ne brokoli ne de pazı... Dünyanın en sağlıklı sebzesi yapılan araştırmayla belirlendi.

Besin değeriyle dikkat çeken bu sebze, çoğu kişinin fark etmeden yanından geçtiği su yataklarında ve nemli alanlarda kendiliğinden yetişiyor.

Sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olan sebzeler arasında yapılan değerlendirmede su teresi zirveye yerleşti. Vitamin ve mineral bakımından zengin içeriğiyle öne çıkan su teresi, besin yoğunluğu araştırmasında 100 üzerinden 100 tam puan aldı.

Araştırmada su teresini Çin lahanası 91,99 puanla takip etti. Pazı 89,27, pancar yaprağı 87,08 ve ıspanak ise 86,43 puanla listenin üst sıralarında yer aldı.

SU YATAKLARINDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Turpgiller familyasına ait olan su teresi, özellikle temiz su kaynaklarının çevresinde, dere yataklarında ve nemli alanlarda doğal olarak yetişiyor. Küçük yeşil yapraklarıyla dikkat çeken bitki, bazı bölgelerde yabani ot olarak da görülüyor.

K ve A vitaminleri bakımından zengin olan su teresi, aynı zamanda antioksidan bileşenler içeriyor. Besin değerinin yüksek olması, onu sağlıklı beslenmede öne çıkan sebzelerden biri haline getiriyor.

YOL KENARINDA YETİŞENLERİ TÜKETMEYİN

Doğada kendiliğinden yetişebilmesi nedeniyle kolayca bulunabilen su teresinin nereden toplandığı ise büyük önem taşıyor. Özellikle yol kenarlarında yetişen bitkiler egzoz gazları, ağır metaller ve çevresel kirlilik nedeniyle zararlı maddeler içerebilir. Bu nedenle su teresinin temizliği ve yetiştiği suyun kalitesi bilinmeden tüketilmemesi gerekiyor.

VÜCUT İÇİN ÇOK FAYDALI

K ve A vitaminleri bakımından zengin olan su teresi, aynı zamanda C vitamini, kalsiyum ve antioksidan bileşenler içeriyor. Bu özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklemeye, kemik sağlığının korunmasına ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunuyor.

İçeriğindeki K vitamini normal kan pıhtılaşmasında ve kemiklerin korunmasında önemli rol oynarken, A vitamini normal görme fonksiyonunu ve bağışıklık sistemini destekliyor. C vitamini ise kolajen üretimine katkı sağlayarak cilt, damar ve kıkırdak dokusunun normal işlevlerini sürdürmesine yardımcı oluyor.

Düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir sebze olması da su teresini dengeli beslenme programlarında öne çıkarıyor.