Beslenme uzmanlarının hazırladığı yeni bir liste, dünyanın en besleyici sebzelerini mercek altına aldı. Yapılan değerlendirmede, Türkiye'de de tüketimi bulunan yapraklı yeşil bir sebze listenin zirvesine yerleşti. Araştırmaya göre söz konusu sebze; yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. Potasyum, kalsiyum, demir ve çinko gibi önemli minerallerin yanı sıra A, B, C, D, E ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle C vitamini içeriğinin birçok turunçgil meyvesini bile geride bırakabildiğine dikkat çekiyor.

DÜŞÜK KALORİ, YÜKSEK BESİN DEĞERİ

Beslenme uzmanları, bu sebzenin 100 gramında yalnızca yaklaşık 21 kalori bulunduğunu belirtiyor. Buna rağmen vücudun ihtiyaç duyduğu birçok temel besin öğesini tek başına sağlayabilmesi nedeniyle “doğal süper besin” kategorisinde değerlendiriliyor.

MUTFAKTA ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Söz konusu yeşil yapraklı sebze; salatalarda, yumurta yemeklerinde, çorbalarda ve soslarda yaygın şekilde kullanılabiliyor. Çiğ tüketiminin yanı sıra haşlanarak veya sotelenerek de farklı tariflerde yer alabiliyor.

MARMARA BÖLGESİ’NDE DE TÜKETİMİ VAR

Türkiye'de su teresi, doğal yetişme alanlarına uygun olarak en sık Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor. Özellikle sulak ve nemli toprakları bol olan Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova gibi illerin kırsal yerleşimlerinde halk tarafından akarsu kenarlarından toplanarak sofralara taşınır. İstanbul gibi büyük şehirlerde ise organik semt pazarları, yerel üretici tezgahları ve lüks gurme şarküteriler aracılığıyla salatalara eşlik eder. Kısacası temiz pınarların olduğu her bölgede yaygındır.