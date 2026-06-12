Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bilimsel bir araştırmada, 47 meyve ve sebzenin vitamin ve mineral yoğunluğu incelendi. Kalori başına düşen besin değeri üzerinden yapılan puanlamada, su teresi 100 tam puan alarak dünyanın en sağlıklı ve besleyici sebzesi seçildi. Ancak yüksek besin değerine sahip bu bitki, Türkiye'deki tüketim alışkanlıkları arasında yer almıyor.

BESİN YOĞUNLUĞU LİSTENİN ZİRVESİNE TAŞIDI

Uzmanların yaptıkları analizlere göre su teresi; yüksek oranda K vitamini, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriyor. İçerisinde barındırdığı glukosinolat bileşeni sayesinde güçlü antioksidan özellikler taşıyan bitki, kalori oranının düşüklüğü ve besin yoğunluğunun yüksekliğiyle listenin zirvesinde yer aldı.

TÜRKİYE'DE YOL KENARINDA YETİŞİYOR AMA TÜKETİLMİYOR

Coğrafi olarak Türkiye'nin Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki temiz akarsu kenarlarında, pınarlarda ve sulak alanlarda doğal olarak yetişen su teresi, iç pazarda ticari bir karşılık bulamıyor. Tarım pazarında seri üretimi yapılmayan bitki, halk tarafından ekşi ve biberli tadı benzerliği nedeniyle sıklıkla bahçe teresi veya roka ile karıştırılıyor.

Uzmanlar, su teresinin içindeki vitaminlerin kaybolmaması için çiğ olarak salatalarda tüketilmesini önerirken, bitkinin toplandığı su kaynağının temiz olmasının hayati önem taşıdığını, kirli sularda yetişen yabani su terelerinin parazit riski barındırdığını belirtti.