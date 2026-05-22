Genellikle "sağlıksız balık" denince akla ilk olarak yağ oranı yüksek türler gelir. Somon, uskumru ve ringa gibi balıklar yağlı gruptadır; fakat bu durum onların kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Tam aksine, kalp, beyin ve damar sağlığı için hayati önem taşıyan omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.

Ayrıca yağ oranları yüksek olduğu için, mezgit veya morina gibi beyaz etli balıklara göre daha fazla kalori içerirler. Dolayısıyla bu balıklar sağlıksız değil, sadece daha kalorilidir.

En zararlı 3 balık

Uzmanların asıl endişe duyduğu grup; ton balığı, kılıç balığı ve köpekbalığı gibi büyük yırtıcı balıklardır. Besin zincirinin en üstünde yer alan bu canlılar, uzun yaşam süreleri boyunca vücutlarında yüksek miktarda cıva ve ağır metal biriktirirler.

Bazen sorun balığın kendisinde değil, mutfakta uğradığı değişimdedir. Özellikle fast-food tarzı derin yağda kızartılmış balıklar, faydalı besin değerlerini kaybederken yüksek oranda zararlı yağ ve kalori emer.

Galeta ununa/bata bulandırılıp kızartılan ve yağlı soslarla servis edilen bir balık, aynı balığın ızgara veya fırınlanmış versiyonuna kıyasla tam bir kalori ve yağ bombasına dönüşür.