Hırvatistan’da yaşayan emekli müzik öğretmeni Frano (Frane) Selak, dünya üzerinde en sıra dışı hayat hikayelerinden birine sahip. Yaşadığı felaket silsilesini ve her birinden nasıl kurtulduğunu duyanlar, onun "dünyanın en şanssız insanı mı" yoksa "Azrail'e 7 kez kafa tutan en şanslı adamı mı" olduğu konusunda ikileme düşüyor.

ÖLÜME TAM 7 KEZ KAFA TUTTU

Frane Selak’ın felaketler zinciri 1962 yılında başladı ve tam 7 kez ölüme teğet geçti:

1962 (Raydan Çıkan Tren): Saraybosna’dan Dubrovnik’e giden trendeyken vagon nehre düştü. Buz gibi suda 17 kişi hayatını kaybederken Selak sadece kırık bir kolla karaya çıkmayı başardı.

1963 (Uçaktan Düşme): Zagreb seferini yapan DC-8 tipi uçağın kapısı havadayken açıldı. Dışarı fırlayan 20 kişiden 19’u yaşamını yitirirken, Selak bir saman yığınının üzerine düşerek hayatta kaldı.

1966 (Nehre Uçan Otobüs): Bindiği otobüs kontrolden çıkarak nehre uçtu. Kazada 4 kişi ölürken kendisi birkaç sıyrıkla kıyıya yüzmeyi başardı.

1970 (Alev Alan Otomobil): Seyir halindeyken aracı birden alev aldı. Benzin deposu infilak etmeden saliseler önce kendini dışarı atmayı başardı.

1973 (Motor Patlaması): Aracındaki patlama nedeniyle saçlarının büyük bir kısmını kaybetti ancak yine sağ kurtuldu.

1995 (Yaya Kazası): Zagreb sokaklarında yürürken kendisine otobüs çarptı, kazayı hafif yaralarla atlattı.

1996 (Uçurumdan Düşüş): Skoda marka aracıyla virajda Birleşmiş Milletler kamyonuyla çarpışıp uçuruma yuvarlandı. Otomobili patlamadan hemen önce bir ağacın dalına tutunarak asılı kaldı.

PİYANGODAN TRİLYONLUK DEV SERVET KAZANDI

Ölümcül kazalardan sıyrılmayı başaran Selak için kader 2003 yılında bambaşka bir sürpriz hazırladı. Büyük ikramiyeyi kazanarak piyangodan 1,3 trilyonluk dev bir servetin sahibi oldu. Ancak "Parayla saadet olmaz" diyerek özel adadaki lüks evini sattı ve kazandığı serveti dostlarına dağıttı. "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diyen Selak, 2004 yılında Avustralya'dan gelen bir TV reklamı teklifini ise sırf uçağa binmek istemediği için reddetti. Kendi hayatını "Ya dünyanın en şanssız adamıyım ya da en şanslısı; ben ikincisine inanıyorum" diyerek özetleyen Selak, sıra dışı yaşamıyla dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.