ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Yuma, uzun süredir “Dünyanın en güneşli şehri” olarak biliniyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre şehir, yılın yaklaşık yüzde 91’inde güneş görüyor ve bu durum yılda ortalama 4055 ile 4456 saat arasında güneş ışığı anlamına geliyor.

Yuma’da yaz aylarında sıcaklıklar zaman zaman 50°C seviyesine kadar çıkabiliyor. Yerel halk, özellikle yaz başlangıcında 38°C ve üzeri değerlerin günlük yaşamı zorlaştırdığını belirtiyor.

Geceleri bile sıcaklığın düşmemesi, şehirde yaşamı daha da zor hale getiriyor. Bu nedenle insanlar günün en sıcak saatlerini genellikle kapalı alanlarda geçiriyor.

YIL BOYUNCA GÖKYÜZÜ HEP GÜNEŞLİ

Şehirde iklim son derece kurak. Yıllık yağış miktarı yalnızca 8–9 santimetre civarında. Bu nedenle yıl boyunca gökyüzü büyük ölçüde açık ve güneşli kalıyor.

Kış aylarında günde ortalama 11 saat, yaz aylarında ise yaklaşık 13 saat güneş ışığı görülüyor. Bu istikrar, Yuma’yı dünyanın en tahmin edilebilir hava koşullarına sahip yerlerinden biri haline getiriyor.

SEBZE ÜRETİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Aşırı sıcaklığa rağmen Yuma, tarım açısından önemli bir merkez haline geldi. Şehir, ABD’nin marul ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını karşılıyor.